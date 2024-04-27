تسلا ترتبط بمئات الحوادث وعشرات الوفيات

أغلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تحقيقًا طويل الأمد في ميزة تسلا المسماة Autopilot بعد مراجعة مئات الحوادث التي تنطوي على سوء استخدامها، ويشمل ذلك مقدار 13 حالة قاتلة والعديد من الحالات الأخرى التي تنطوي على إصابات خطيرة.

وفي الوقت نفسه، تفتح الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تحقيقًا جديدًا لتقييم إذا كان الاستدعاء الذي نفذته الشركة في شهر ديسمبر 2023 لإصلاح Autopilot فعالًا بدرجة كافية.

وقال مكتب التحقيق في العيوب التابع للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إنه أكمل مجموعة واسعة من الأعمال التي أظهرت أدلة على أن نظام تفاعل السائق الضعيف في تسلا لم يكن مناسبًا لقدرات التشغيل المتساهلة في Autopilot.

وكتبت الوكالة: “أدى عدم التطابق هذا إلى فجوة أمان بين توقعات السائقين لقدرات تشغيل Autopilot والقدرات الحقيقية للميزة، وأدت هذه الفجوة إلى سوء استخدام متوقع وحوادث يمكن تجنبها”.

ويعد إغلاق التحقيق الأولي، الذي بدأ في عام 2021، نهاية لواحدة من أبرز الجهود التي بذلتها الحكومة لفحص ميزة Autopilot.

وتحقق وزارة العدل أيضًا في ادعاءات تسلا بخصوص التكنولوجيا، واتهمت وزارة المركبات في كاليفورنيا الشركة بإعلان كاذب فيما يتعلق بميزة Autopilot والبرنامج التجريبي للقيادة الذاتية الكاملة.

وتواجه الشركة أيضًا دعاوى قضائية متعددة بخصوص Autopilot، مع أنها تسير في الوقت نفسه نحو تحقيق الاستقلال الذاتي، وفقًا للرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

واستعرضت تحقيقات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة ما يصل إلى 956 حادثًا.

وقالت الوكالة إنه لا توجد بيانات كافية لإجراء تقييم، أو أن الخطأ كان يقع على السيارة الأخرى، أو أن Autopilot لم تكن قيد الاستخدام، أو أن الحادث لا علاقة له بالتحقيق في نصف هذه الحالات تقريبًا، أي نحو 489 حادثًا.

في حين اصطدمت مقدمة سيارة تسلا بمركبة أخرى أو عائق في 211 حادثًا مع وجود وقت كافٍ للسائق اليقظ للاستجابة لتجنب الاصطدام أو تخفيفه.

وشمل مقدار 145 حادثًا الخروج عن الطريق في ظروف مثل الطرق المبتلة، وتضمن مقدار 111 حادثًا خروجًا عن الطريق مع فصل السائق لنظام التوجيه التلقائي Autosteer عن غير قصد.

وتعد نتائج الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة هي الأحدث في سلسلة من تقارير الجهات التنظيمية والرقابية التي شككت في سلامة Autopilot، وهي الميزة التي روجت لها تسلا بصفتها فارقًا رئيسيًا يميزها عن شركات السيارات الأخرى.