إطلاق توزيعة أوبنتو الجديدة Ubuntu 24.04 LTS

أطلقت شركة كانونيكال التوزيعة الجديدة من نظام التشغيل المبني على لينكس Ubuntu 24.04 LTS بعد ستة أشهر من التطوير.

ويُعد إصدار LTS هو الإصدار الطويل الدعم من توزيعة أوبنتو، ومن المقرر أن يتلقى ذلك الإصدار التحديثات لمدة قدرها خمسة أعوام، كما سيحصل مشتركو خدمة Ubuntu Pro على التحديثات لمدة تصل إلى 12 عامًا.

ويأتي إصدار Ubuntu 24.04 LTS، المعروف أيضًا باسم “Noble Numbat”، بعد مرور 20 عامًا على إطلاق توزيعة أوبنتو أول مرة عام 2004، وهو مزود بأحدث إصدار من واجهة سطح المكتب GNOME 46 مع بعض التعديلات في الواجهة من شركة كانونيكال.

ويستخدم إصدارا سطح المكتب والخوادم من توزيعة أوبنتو الجديدة نواة لينكس 6.8 الجديدة التي تتضمن دعم المكونات الحديثة في الأجهزة.

وحصلت أداة التثبيت المستندة إلى Flutter على تحسينات متعددة، ومنها إضافة صفحة لخيارات تسهيلات الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أصبحت عمليات التثبيت التلقائية أكثر سهولة من خلالها.

وافتراضيًا، تُثبت توزيعة Ubuntu 24.04 LTS في إصدار مصغر Minimal يضم المزايا الأساسية، ويمكن للمستخدمين اختيار التثبيت القياسي Standard الذي يحتوي على كافة المزايا.

وتوفر توزيعة أوبنتو الجديدة إصدارات Python 3.12 وRuby 3.2 وPHP 8.3 وGo 1.22 لمطوري البرامج، كما تدعم أيضًا .NET 8، ورقّيت حزمة رسومات Mesa إلى إصدار 24.0.3، وهو أمر مهم لهواة الألعاب.

ويمكن الآن للمستخدمين تحميل توزيعة أوبنتو الجديدة Ubuntu 24.04 LTS على أجهزتهم، أو ترقية الإصدارات السابقة منها.