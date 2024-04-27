أوبو تحافظ على ريادتها في ابتكارات الملكية الفكرية عالميًا للسنة الخامسة على التوالي

أصدرت شركة (أوبو) Oppo، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية “الورقة البيضاء للابتكار والملكية الفكرية لأوبو”، مؤكدة مرة أخرى التزامها الراسخ بالابتكار وحماية الملكية الفكرية، إذ احتلت أوبو، بحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المرتبة التاسعة عالميًا في براءات الاختراع المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع في عام 2023، وبذلك تأتي ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا للعام الخامس على التوالي.

وقد قدمت أوبو، منذ 31 مارس 2024، أكثر من 101000 طلب براءة اختراع على مستوى العالم، مع منح أكثر من 55000 براءة اختراع، ويُعدّ 91% من جميع طلبات براءات الاختراع هي براءات اختراع ذات منفعة.

وتعليقًا على ذلك، قال تشي زوو، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نؤمن بأهمية الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية ودورهما في تعزيز النجاح المستمر لشركتنا، إذ يسهم نهجنا الاستباقي في حماية الملكية الفكرية وتعزيز بيئة متكاملة ومستدامة للملكية الفكرية على المدى الطويل، وإننا نؤيد بنحو كامل رؤية الابتكار الموضحة في (الورقة البيضاء للابتكار والملكية الفكرية لأوبو)، هذا ويسعدنا أن أهدافنا تتوافق مع رؤى الملكية الفكرية لدول عدة مثل: الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر، حيث تهدف مبادرات هذه البلدان إلى تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية ودفع عجلة التنمية المستدامة”.

التزام أوبو بتطوير هواتف مدعمة بالذكاء الاصطناعي والترويج لها:

تقود شركة أوبو مبادرات تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع في هواتفها الذكية، من خلال الاستثمار المكثف في البحث والتطوير في مجالات عدة مثل: معالجة الصور، والرؤية الحاسوبية، والتكنولوجيا الصوتية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي. وابتداءً من 31 مارس 2024، تكون أوبو قد قدمت ما مجموعه 5,399 براءة اختراع متعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بما يشمل نحو 3,796 براءة اختراع ذي منفعة في التصوير بالذكاء الاصطناعي.

وتركز الشركة أيضًا في تحويل أحدث الابتكارات التقنية إلى تطبيقات عملية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تجارب الحياة الذكية للمستخدمين، ويتضمن ذلك تقديم أكثر من مئة مزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في سلسلة أوبو فايند X7 الجديدة، في حين تتضمن الخطط المستقبلية للشركة إدماج المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة ضمن منتجات أوبو، مثل: خاصية المحو بالذكاء الاصطناعي، وأداة تصميم الصور وتعديلها بالذكاء الاصطناعي AI Magic Studio.

تقنيات متطورة من خلال الابتكار المفتوح:

يعزز التزام أوبو بالابتكار المفتوح جهود الشركة لإيجاد منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الإنجازات التكنولوجية الرئيسية في المجالات الهامة مثل: شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الجيل السادس 6G، والذكاء الاصطناعي، والشحن السريع، والتصوير.

وحتى يومنا هذا، حصلت أوبو على براءات الاختراع الأساسية لتقنية الجيل الخامس في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم، كما قدمت أيضًا أكثر من 6,100 مجموعة من طلبات براءات الاختراع العالمية.

وأعلنت أكثر من 3,300 مجموعة من براءات الاختراع الأساسية لتقنية الجيل الخامس لدى المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، وقدمت أكثر من 11,000 مقترح متعلق بمعايير شبكة الجيل الخامس إلى مشروع شراكة الجيل الثالث.

كما تقدمت أوبو بطلب للحصول على أكثر من 12,306 براءات اختراع عالمية في مجالات أخرى كالتصوير، ورخصت استخدام تقنية الشحن السريع VOOC الخاصة بها لأكثر من 50 شركة، مما يدعم تطوير المزيد من الأجهزة الإلكترونية التي تتميز بقدرات شحن سريع.

إستراتيجية أوبو الاستباقية في مجال الملكية الفكرية:

حرصت أوبو منذ سنوات على توقيع اتفاقيات ترخيص فردية ومشتركة مع العشرات من أصحاب براءات الاختراع على مستوى العالم، مما أسهم في حل العديد من مشكلات ترخيص الملكية الفكرية من خلال المفاوضات والتراخيص المتبادلة التي تؤكد قيمة حقوق الملكية الفكرية لجميع الأطراف.

ويعكس ذلك إيمان الشركة الراسخ بأهمية فرض رسوم ترخيص معقولة وتجنب التقاضي حول براءات الاختراع مع استمرار حماية الحقوق والمصالح القانونية المشروعة عند الحاجة.

وتماشيًا مع مهمتها المتمثلة في “التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم”، تستمر أوبو بالاستثمار في الابتكار لتطوير المزيد من المنتجات والخدمات الرائدة في القطاع وإيجاد منظومة عالمية متكاملة للملكية الفكرية من خلال خطوات وإجراءات عملية.