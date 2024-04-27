 أبرز الفروق بين هاتفي هواوي Pura 70 Ultra و Pura 70 Pro

أعلنت شركة هواوي قبل مدة قصيرة أربعة هواتف ذكية جديدة، هي: Pura 70 و Pura 70 Pro و +Pura 70 Pro و Pura 70 Ultra. وتأتي هذه الهواتف بمواصفات قوية، ويُعدّ طراز Ultra الأبرز في هذه السلسلة، ويتضمن نظام كاميرا متطورًا، ويأتي بتصميم مميز، ويضم شاشة مشرقة.

هناك العديد من الفروق بين Pura 70 Ultra والطرز الأخرى في السلسلة، ولتوضيح بعض هذه الفروق، سنقارن فيما يلي بين هاتفي هواوي Pura 70 Ultra و Pura 70 Pro:

1- يتمتع هاتف هواوي Pura 70 Ultra بتصميم مميز:

يتمتع هاتف هواوي Pura 70 Ultra بتصميم مميز بفضل طبقة الجلد الصناعي التي تغطي الجهة الخلفية والنقوش الفريدة الظاهرة عليها، وأما هاتف Pura 70 Pro فيأتي مع جهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية.

وفيما يتعلق بالألوان، يأتي الهاتفان بمجموعتين مختلفتين من الألوان؛ إذ يتوفر Pura 70 Ultra بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأخضر والبني، ويتوفر Pura 70 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأرجواني.

يشترك الهاتفان في الأبعاد والأوزان ووجود إطارات مصنوعة من الألمنيوم، وكلاهما يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

2- يتميز هاتف Pura 70 Ultra بكاميرا رئيسية متحركة:

من المزايا البارزة في هاتف Pura 70 Ultra الكاميرا الأساسية المتحركة التي تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تتغير بين f/1.6 و f/4.0، وتضم مستشعرًا بمقاس قدره بوصة واحدة، وتعمل هذه الكاميرا بآلية ميكانيكية تجعلها بارزة عند الاستخدام.

يضم Pura 70 Ultra أيضًا عدسة مقرّبة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3.5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 40 ميجابكسل. كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

يتضمن Pura 70 Pro أيضًا ثلاث كاميرات، لكن العدسة الأساسية غير متحركة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تتغير بين f/1.4 و f/4.0، كما يضم عدسة مقرّبة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3.5x، وأما العدسة الثالثة فهي فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12.5 ميجابكسل. ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مثل طراز Ultra.

3- يحتوي هاتف Pura 70 Ultra على بطارية أكبر من بطارية طراز Pro:

يحتوي هاتف Huawei Pura 70 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5200 ميلّي أمبير في الساعة، وأما هاتف Pura 70 Pro فيضم بطارية أصغر تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير في الساعة.

وفما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

4- يُباع Pura 70 Pro بسعر أرخص بكثير من سعر طراز Ultra:

يُباع هاتف هواوي Pura 70 Ultra بسعر يبدأ من 1104 جنيهات إسترلينية، وأما هاتف هواوي Pura 70 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 883 جنيهًا إسترلينيًا.