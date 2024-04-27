آبل تستأنف المحادثات مع OpenAI لإدماج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها

استأنفت شركة آبل المحادثات مع شركة OpenAI بشأن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في نظام iOS 18 القادم، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير.

وأجرت شركة آبل محادثات مع OpenAI في وقت سابق من العام الجاري، لكن لم تتوصل الشركتان إلى اتفاق بعدها، ويقال الآن إن الشركتين تتفاوضان بشأن شروط اتفاقية محتملة تسمح لآبل بالوصول إلى تقنيات OpenAI.

وبالإضافة إلى OpenAI، ما زالت آبل تجري مباحثات مع جوجل بشأن الحصول على ترخيص استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تُعرف باسم Gemini AI.

ولم تتوصل آبل إلى قرار نهائي بعدُ، ويشير تقرير بلومبرغ إلى أن الشركة يمكنها أن تعقد شراكة مع جوجل و OpenAI معًا أو اختيار شركة ثالثة.

وتشير الشائعات إلى أن نظام التشغيل القادم iOS 18‌ سيركز على نحو كبير على الذكاء الاصطناعي، وقد أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في فبراير الماضي أن الشركة تخطط “لفتح آفاق جديدة” في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعملت آبل خلال الآونة الأخيرة على تطوير بعض آليات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها في أوراق بحثية، كما استحوذت حديثًا على بعض الشركات الناشئة الناشطة في ذلك المجال، وطرحت حديثًا نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة يمكنها العمل على الأجهزة.

ولا تمتلك آبل الكثير من الوقت لعقد شركة مع جهة خارجية من أجل الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة التي تعمل عبر الخوادم السحابية؛ لأن الشركة ستكشف عن نظام iOS 18 وأنظمة التشغيل الأخرى الخاصة بها في شهر يونيو المقبل.