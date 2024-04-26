xAI توشك على جمع تمويل قدره 6 مليارات دولار

تقترب شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك من التوصل إلى صفقة لجمع مقدار 6 مليارات دولار في جولة تمويل من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بمبلغ قدره 18 مليار دولار، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة ما لم تتغير شروط الصفقة التي تمنح المستثمرين ربع الشركة البالغ عمرها مقدار 10 أشهر.

والتزمت سيكويا كابيتال، وهي شركة رأس المال الاستثماري الشهيرة في وادي السيليكون، بالاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، مما يعزز جهود رئيس تسلا لجمع المليارات ومنافسة OpenAI وميتا وجوجل.

وأمضى ماسك أشهرًا في محاولة جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من المستثمرين على مستوى العالم لصالح xAI، التي أطلقها في عام 2023 بمهمة فهم الطبيعة الحقيقية للكون.

وتواصل الملياردير مع المستثمرين الذين مولوا عملية استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر في عام 2022 ودعاهم إلى الاستثمار في xAI قبل الآخرين في جولة تمويل قد تقدر قيمة الشركة بنحو 18 مليار دولار أو أكثر.

وتستثمر سيكويا كابيتال في xAI بعد أن استثمرت مقدار 800 مليون دولار في تويتر، مع أنه من غير الواضح حجم استثماراها في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وتعد شركة رأس المال الاستثماري من أوائل المستثمرين في آبل ويوتيوب وجوجل، وقد دعمت العديد من مشاريع ماسك في السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك شركته لحفر الأنفاق The Boring Company ومشروع الرحلات الفضائية التجارية سبيس إكس.

وكان ماسك قد عين رويلوف بوتا، رئيس شركة سيكويا كابيتال، في باي بال في عام 2000.

ويعد دعم سيكويا كابيتال بمنزلة دفعة لماسك الذي يحاول اللحاق بشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة المنافسة، مثل أنثروبيك و OpenAI، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، ويشمل ذلك جوجل وميتا.

ويعد بناء النماذج اللغوية الكبيرة وتشغيلها عملية مكلفة للغاية، وهناك حاجة إلى كميات كبيرة من قوة الحوسبة والأجهزة المرتفعة السعر من أجل تدريب النماذج وتشغيلها.

وجمعت OpenAI مقدار 13 مليار دولار من مايكروسوفت، في حين تلقت أنثروبيك التزامات قدرها 6 مليارات دولار من جوجل وأمازون.

وكان ماسك يعمل على تجميع الرقاقات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وعين مهندسين وباحثين لدعم الذكاء الاصطناعي المتطور.

ويساعد الاستثمار في تسريع هذا المشروع وجعل أداء روبوت الدردشة Grok يقترب من أداء منافسيه.

وشارك ماسك في تأسيس OpenAI في عام 2015 مع الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان وآخرين، مع أنه ترك مجلس إدارة OpenAI في عام 2018 بعد خلافات مع ألتمان بخصوص اتجاه الشركة، التي بدأت حياتها بصفتها منظمة غير ربحية وتطورت لاحقًا إلى كيان ربحي.