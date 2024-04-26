BYD تكشف عن السيارة الكهربائية Yangwang U7

كشفت العلامة التجارية الراقية Yangwang التابعة لشركة BYD عن سيارتها السيدان الرائدة الجديدة U7 في معرض بكين للسيارات 2024.

وتدعي Yangwang أن السيارة السيدان U7 تتمتع بأدنى معامل سحب بين السيارات على مستوى العالم برقم قدره 0.195.

وتتمتع السيارة بمظهر أنيق مشابه لمظهر السيارة الخارقة من العلامة التجارية U9، مع أن المظهر يتوافق مع شكل سيارة سيدان بأربعة أبواب.

وتأتي U7 بأبعاد قدرها 5265 ملم × 1998 ملم × 1517 ملم، مع قاعدة عجلات يبلغ قدرها 3160 ملم.

وتحتوي السيارة مجموعة مصابيح أمامية على شكل حرف C مع شريط LED يحيط بها مثل U9.

وتتشابه أيضًا الخطوط المضلعة الموجودة على غطاء المحرك، مع أن منطقة الشبكة السفلية مختلفة كليًا.

ويحتوي خط السقف وحدة ليدار، ويوجد في الجهة الخلفية جناح قابل للتعديل كهربائيًا.

وتأتي سيارة BYD الجديدة مع كاميرات لمرايا الرؤية الجانبية مخصصة للإصدارات ذات المواصفات العليا. وتساعد هذه الكاميرات في الحصول على معامل السحب المنخفض.

وتعتمد السيارة على منصة e4 وتحتوي نسخة جديدة من نظام التعليق DiSus DiSus-Z تستبدل ممتصات الصدمات الهيدروليكية بمحركات كهربائية؛ لتمنحك شعورًا وكأنك تقود على أرض مسطحة.

وانتقل نظام تعليق BYD الآن من عصر الوقود إلى عصر الكهرباء، ويمكن إجراء التعديلات في أقل من 10 ميلي في الثانية. وتسمح التعديلات باستعادة الطاقة، مما يعني إمكانية شحن البطارية.

وتبلغ السرعة القصوى 270 كم في الساعة، ويوجد 4 محركات كهربائية تشغل السيارة، ويوفر كل محرك قوة قدرها 326 حصانًا، بإجمالي قدره 1304 أحصنة.

ويصل مدى السيارة إلى 800 كم مع بطارية بقوة قدرها 135.5 كيلوواط. وتأتي سيارة السيدان U7 مزودة بفتحة سقف بانورامية وهناك مرآة رؤية خلفية إلكترونية اختيارية.

كما تأتي U7 مزودة بحل القيادة الذكي TianShen، ويوجد في السيارة 3 وحدات ليدار رادارية ذات طول موجي قدره 5 ملم و 13 كاميرا توفر المدخلات، ويقدم نظام الحوسبة قدرة تصل إلى 508 تريليونات عملية في الثانية.