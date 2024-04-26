واكوم تعلن جهازًا لوحيًا للرسم بتقنية OLED

أعلنت الشركة اليابانية واكوم Wacom جهازًا لوحيًا لتلبية احتياجات المحترفين المبدعين والفنانين الرقميين وطلاب التصميم الذين ينتظرون أجهزة آيباد المرتقبة من آبل المزودة بشاشات من نوع OLED.

وقدمت الشركة Movink 13، وهو جهاز يعتمد على تقنية OLED ويستهدف المبدعين الذين يحتاجون إلى جهاز لوحي محمول للرسم.

ويتوفر الجهاز بسعر قدره 750 دولارًا عبر متجر واكوم الإلكتروني، ويتميز بشاشة من سامسونج من نوع OLED عالية الدقة بقياس قدره 13.3 بوصة وبدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا تمنحه العديد من المزايا مقارنةً بالأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة المعتمدة على تقنية LED.

وتشمل تلك المزايا عدم وجود إضاءة خلفية، مما يمنع تسرب الضوء ويقلل ارتفاع درجة الحرارة المزعجة لمستخدمي الأجهزة اللوحية، إلى جانب السماح للجهاز اللوحي بأن يكون أصغر حجمًا.

وتقول واكوم إن Movink 13 هو أنحف وأخف جهاز لوحي مع قلم صنعته، إذ يزن مقدار 420 جرامًا ويتراوح سمكه بين 4 ملم و 6.6 ملم.

وتوضح الشركة أن Movink 13 أنحف بمقدار 66 في المئة وأخف وزنًا بمقدار 55 في المئة مقارنةً بجهاز Wacom One 13 touch ذي الحجم المماثل.

كما أنه أخف وزنًا من جهاز آيباد برو الحالي الذي يزن نحو 682 جرامًا مع أنه يأتي بشاشة بقياس قدره 12.9 بوصة.

ويستخدم Movink 13 كابل USB-C إلى USB-C واحد لكل من الطاقة والاتصال. ويدعم الجهاز اللوحي أنظمة التشغيل ويندوز وماك وكروم وأندرويد، ويتوفر أيضًا منفذ USB-C ثانٍ للحصول على طاقة إضافية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا توقع طيف ألوان واسع وألوان سوداء عميقة مع نسبة تباين قدرها 100000:1.

ويوفر الجهاز تغطية DCI-P3 بمقدار 100 في المئة وتغطية Adobe RGB بمقدار 95 في المئة، كما أن وقت الاستجابة السريع لتقنية OLED يقلل أيضًا من زمن التأخر للقلم إلى أقل من ميلي ثانية واحدة.

وعند الحديث عن الأقلام، يأتي Movink 13 مزودًا بنسخة مخصصة من قلم Wacom Pro Pen 3 المتميز برأس أقل حجمًا وأكثر وضوحًا.

وتقول واكوم إن الجهاز اللوحي يدعم أيضًا تقنيات القلم المتعددة، مما يسمح له بالعمل مع Wacom Pro Pen 2 أو أقلام الجهات الخارجية من Dr. Grip Digital أو Lamy أو Staedtler.

ويوجد أيضًا زران قابلان للتخصيص مدمجان في الجهاز اللوحي على كلا الجانبين، ويمكن استخدامهما لأشياء، مثل تبديل وظائف اللمس أو إيقاف تشغيلها.