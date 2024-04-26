واتساب تعمل على واجهة جديدة للاتصال

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على واجهة جديدة للاتصال من داخل التطبيق تشبه واجهة تطبيقات الاتصال المدمجة في الهواتف الذكية.

وتختبر المنصة تلك التغييرات الجديدة في النسخة التجريبية من التطبيق، وتحتوي واجهة الاتصال على عشرة أزرار للأرقام بالإضافة إلى زر الاتصال، إذ يمكن للمستخدمين كتابة أي رقم أو لصقه مباشرة ثم الاتصال به عبر التطبيق دون الحاجة إلى حفظه في جهات الاتصال.

وقد تُعد تلك الميزة مناسبة عند الحاجة إلى الاتصال بجهة اتصال مرة واحدة أو مرتين، إذ لن تكون هناك حاجة لإضافتها إلى جهات الاتصال الأساسية والاحتفاظ بها على نحو دائم.

وتعمل المنصة في الآونة الأخيرة على تحسين تجربة الاتصال والمكالمات عبر تطبيقها، إذ شهدت الواجهة العديد من التحسينات حديثًا، لتشجيع المستخدمين على الاعتماد عليه كأداة للمكالمات.

ويحتاج المستخدمون حاليًا إلى تسجيل جهات الاتصال التي يريدون التواصل معها لأول مرة حتى تظهر في قائمة جهات الاتصال داخل التطبيق، ويسهل مراسلتها أو الاتصال بها.

ويُعتقد أن واتساب قد يكون لها خطط أبعد من ذلك مع تلك التغييرات الجديدة، إذ إنها قد توفر مستقبلًا إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية الدولية عبر التطبيق بأسعار أرخص من المكالمات التقليدية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل واتساب على ميزة أخرى تطلق عليها اسم “المجموعة المخفية” التي تتيح للمستخدمين أصحاب المجتمعات إخفاء المجموعات فيها، والسماح فقط للأعضاء المدعوين بالعثور على المجموعة والانضمام إليها وإخفائها عن بقية الأعضاء.