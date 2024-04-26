هونر تكشف عن هاتف Honor 200 Lite

كشفت شركة هونر الصينية عن هاتفها الجديد Honor 200 Lite، كما أتاحته الشركة للبيع في الأسواق الأوروبية مع بعض الهدايا المجانية للمشترين الأوائل مثل سوارها الذكي Honor Band 9 أو سماعاتها اللاسلكية Earbuds X5.

ويأتي هاتف Honor 200 Lite بعدة ألوان، منها الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والأسود، ويبلغ سمكه 6.78 ملم فقط ويزن نحو 166 جرامًا فقط.

ويضم الهاتف شاشة نوعها AMOLED بقياس قدره 6.7 إنشات ودقة قدرها 1080 × 2412 بكسلًا، وبها ثقب عريض للكاميرا الأمامية، مع خاصية تشبه خاصية الجزيرة التفاعلية Dynamic island الموجودة في هواتف آيفون 15، وهي أيضًا حاصلة على شهادة TUV Rheinland لتقليل انبعاث الضوء الأزرق وتقليل إجهاد العين.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6080 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية (RAM) سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، كما يضم الهاتف كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويحمل بطارية بسعة قدرها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 35 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة MagicOS 8.0 من هونر.

وتطرح هونر هاتفها الجديد في الأسواق الأوروبية بسعر يتجاوز 300 يورو، ومن المنتظر إطلاقه في المزيد من الأسواق في وقتٍ لاحق.