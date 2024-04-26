هونر تطلق جهازها اللوحي الجديد Pad 9 Pro

أطلقت هونر جهازًا لوحيًا جديدًا في سوقها المحلية في الصين يسمى Pad 9 Pro. ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو شهرين من كشف العلامة التجارية عن Pad 9 في MWC 2024.

ويتميز جهاز Pad 9 Pro بتصميم جديد وعتاد متطور مقارنةً بالنموذج القياسي.

وزودت هونر الجهاز اللوحي Honor 9 Pro بشاشة من نوع TFT LCD بقياس قدره 12.1 بوصة وبدقة قدرها 2560×1600 بكسل ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، وذلك من أجل الحصول على تجربة سلسة للغاية.

وتوفر الشاشة أيضًا مقدار 1.07 مليار لون، وتغطي التدرج اللوني DCI-P3 بالكامل.

ويعمل الجهاز بمجموعة الشرائح Dimensity 8100 من ميدياتيك المقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

ويتميز الجهاز ببطارية بسعة قدرها 10050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واط. ويحتوي الجهاز اللوحي 4 مكبرات صوت و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 ودعم USB-C.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14.

وتدعم واجهة المستخدم وظائف المزامنة بين الأجهزة المتعددة ومشاركة الشبكة والمكالمات والإشعارات واتصال التطبيقات وغيرها من الوظائف.

يحتوي جهاز Pad 9 وحدة كاميرا خلفية دائرية، في حين يتمتع جهاز Pad 9 Pro الجديد بلغة تصميم أنيقة مع وحدة كاميرا خلفية مستطيلة. ويبدو الجهاز اللوحي بسيطًا مع وجود علامة هونر التجارية في المنتصف.

ولا تعد الكاميرات عادةً محور التركيز الأساسي للأجهزة اللوحية، وينطبق الشيء نفسه على Pad 9 Pro، إذ يحتوي الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، في حين توجد كاميرا أمامية واحدة بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويبلغ سمك الجهاز اللوحي مقدار 6.64 ملم، ويصل وزنه إلى نحو 589 جرامًا.

ويأتي جهاز هونر اللوحي بسعر قدره 305 دولارات لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 345 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.