قلم Apple Pencil 3 القادم.. إليك أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة

أعلنت آبل قبل بضعة أيام عزمها إقامة حدث جديد في السابع من مايو المُقبل، وقد أطلقت عليه اسم (Let Loose)، ومن المُتوقع أن تُعلن فيه الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية آيباد، بالإضافة إلى الجيل الثالث من القلم الإلكتروني Apple Pencil.

لم تُصرّح الشركة حتى الآن بأي شيء بخصوص ما ستعلنه في هذا الحدث الخاص وبما يتعلق بمواصفات القلم الجديد، لكن بعض الشائعات تشير إلى أن قلم آبل القادم سيدعم Find My وسيأتي مع أطراف قابلة للتغيير.

إليك المزيد من التفاصيل حول أبرز المزايا المُتوقعة لقلم Apple Pencil 3 القادم:

أولًا: متى ستطلق آبل قلم Apple Pencil 3؟

تشير بعض الشائعات إلى أن آبل ستطلق الجيل الثالث من قلمها الإلكتروني في هذا العام، بالإضافة إلى أن تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك على منصة إكس حول حدث آبل الجديد القادم في مايو تشير إلى أن قلم آبل سيكون جزءًا من الحدث.



من ناحية أخرى، فإن شعار الحدث القادم في مايو يتضمن يد شخص تحمل قلم آبل الإلكتروني، وقد تكون هذه إشارة إلى إعلان الشركة Apple Pencil 3.

ثانيًا: ما السعر المُتوقع لقلم آبل القادم؟

من المُتوقع أن يُباع قلم Apple Pencil 3 القادم بسعر قدره 129 دولارًا، وهو السعر نفسه الخاص بقلم Apple Pencil 2.

ثالثًا: ما المزايا المُتوقعة في الجيل الثالث من قلم آبل ؟

من أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة في الجيل الثالث من قلم آبل دعم Find My، وهذا يعني أنك ستتمكن من استخدام تطبيق Find My لتحديد موقع قلم Apple Pencil الجديد إذا نسيته في مكان ما.

مزية أخرى مُتوقعة هي القدرة على تغيير طرف القلم ببدائل أكثر ملاءمة لمهام محددة. على سبيل المثال: قد يكون الطرف السميك مناسبًا لإنشاء لوحة رقمية، وأما الطرف الطويل والرفيع فيمكن أن يساعدك في رسم خطوط دقيقة.

قد يدعم قلم Apple Pencil القادم أيضًا مزية إيماءة الضغط الجديدة؛ إذ تشير بعض الشائعات إلى إمكانية الضغط على سطح القلم بيدك للقيام بإجراءات سريعة مثل: إضافة أشكال أو حقول نصية.

هناك شائعة أخرى من موقع MacRumors، تشير إلى أن شركة آبل قد تطلق قلمًا جديدًا يمكن استخدامه مع نظارة Vision Pro. وفي الوقت الحالي، يعمل قلم آبل الإلكتروني مع جهاز آيباد فقط.

رابعًا: ما الأجهزة المتوافقة مع الجيل الثالث من قلم آبل؟

من المُتوقع أن يتوافق الجيل الثالث من قلم آبل مع أجهزة آيباد نفسها التي يتوافق معها الجيل الثاني وتشمل ما يلي:

جهاز آيباد ميني (الجيل السادس).

جهاز iPad Air (الجيل الرابع والإصدارات الأحدث).

جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 12.9 بوصة (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث).

جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة (جميع الأجيال).