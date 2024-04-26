ريلمي تطلق هاتفها الذكي الجديد C65 5G

أعلنت ريلمي هاتفًا ذكيًا جديدًا يتبع سلسلة C 5G، ويأتي هذا الجهاز بعد أن أطلقت العلامة التجارية الصينية عددًا من الأجهزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويشمل ذلك Narzo 70 و Narzo 70X و Realme 12 و +Realme 12 والمزيد.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1604×720 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبذروة سطوع قدرها 625 شمعة في المتر المربع.

وزودت ريلمي الهاتف بمعالج Dimensity 6300 من ميدياتيك الثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.

ويقترن المعالج بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2.

ويمكنك أيضًا توسيع مساحة التخزين هذه بما يصل إلى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

ويحتوي الجزء الخلفي كاميرا بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر JN1 من سامسونج وفتحة عدسة قدرها f/1.8 ومجال رؤية قدره 80 درجة، في حين توجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV08D10 وفتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. ويحصل الجهاز على عامين من تحديثات أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى هيكلًا نحيفًا للغاية بقياس قدره 7.89 ملم، ومنفذًا صوتيًا لسماعة الرأس، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، وبلوتوث 5.3، وماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجهة الجانبية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يختلف عن الهاتف المسمى C65 4G الذي أطلقته ريلمي في فيتنام في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي جهاز ريلمي الجديد بسعر قدره 125 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و 140 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 150 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.