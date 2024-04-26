جوجل ميت تتيح تبديل الأجهزة أثناء المكالمات

أعلنت شركة جوجل ميزة جديدة في خدمة الاجتماعات ومكالمات الفيديو التابعة لها “ميت” Meet تتيح للمستخدمين التبديل بين الأجهزة المختلفة أثناء المكالمات دون انقطاع.

وتتيح الميزة التي تطلق عليها جوجل اسم “التبديل هنا Switch Here” نقل المكالمات التي يجريها المستخدمون من الحاسوب إلى الهاتف الذكي أو العكس، مما يعني أنه يمكن تبديل الأجهزة أثناء الجلوس على المكتب أو عند الحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر أثناء المكالمة دون انقطاعها أو الخروج منها.

وهناك أيضًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الانضمام إلى المكالمة من مكانين عبر جهازين مختلفين، فمثلًا يمكن للأشخاص إجراء مكالمة من مكانين مختلفين داخل المنزل عبر الحاسوب المحمول وجهاز لوحي.

وتعمل الميزة الجديدة على نحو سهل للغاية، وكل ما على المستخدمين فعله هو فتح رابط الاجتماع نفسه على الجهاز المُراد الانتقال إليه والنقر على الزر الأزرق “التبديل هنا Switch Here” الذي يحل محل زر “الانضمام Join”، وفي حال الحاجة إلى إجراء المكالمة من جهازين، سيكون على المستخدم الضغط على “خيارات الانضمام الأخرى”، ثم اختيار “الانضمام هنا أيضًا”.

وستتوفر ميزة نقل المكالمات بين الأجهزة لكافة حسابات جوجل الشخصية وعملاء “ورك سبيس”، وقد بدأت جوجل إتاحتها بالفعل للمستخدمين، وفقًا لما ذكرته جوجل عبر موقعها الرسمي.

وكانت جوجل قد أضافت بعض المزايا في منصة جوجل ميت حديثًا مثل تحسين جودة الصوت والفيديو والمظهر والتأثيرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.