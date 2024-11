ثردز تحصل على ميزة الكلمات المخفية

أعلن آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، أن منصة ثردز تعتزم إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصفية الكلمات والعبارات من الخلاصة.

وتكتم ميزة “الكلمات المخفية” Hidden Words تلقائيًا الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية الشائعة التي قد تكون مسيئة للمستخدمين.

وبالإضافة إلى هذه المرشحات المعدة سابقًا، يمكن للمستخدمين إضافة الكلمات والعبارات المخصصة في الإعدادات. ويمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذه الإعدادات في أي وقت.

وأوضحت منصة ثردز أن الميزة الجديدة تصفي المحتوى من خلاصات Following و For You ونتائج البحث والحسابات والردود على المنشورات.

وتتيح الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا للمستخدمين التحكم في من يمكنه الرد على المنشورات.

كما تمتلك المنصة أيضًا خيارًا لتقييد من يمكنه الإشارة إليك في المنشورات والردود والسيرة الذاتية.

وتخطط الشركة الآن لإدخال ضوابط مماثلة للمشاركات المقتبسة. وقالت ثردز إنها تسمح لك قريبًا بتحديد من يمكنه اقتباس مشاركاتك. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المستخدمون إلغاء اقتباس منشوراتهم يدويًا أيضًا.

وتهدف هذه الضوابط الجديدة لاقتباس المشاركات إلى تقييد التفاعلات غير المرغوب فيها.

وقال متحدث باسم الشركة: “نظرًا إلى أن الاقتباس من منشور هو إحدى الطرق الواضحة للتواصل مع شخص ما عبر ثردز، فإنه من المهم لنا أن نمنح الأشخاص قدرة إضافية على تحديد من يمكنه التفاعل معهم والمساعدة في تقليل التفاعلات غير المرغوب فيها”.

وعلى صعيد منفصل، تختبر ثردز أيضًا طريقة لتجاهل إشعارات التفاعلات مع المنشورات، مما يسمح لك بالحصول على تنبيهات بخصوص المتابعين الجدد أو الإشارات دون رؤية كل رد.

وتعد بعض هذه المزايا غير متاحة لجميع المستخدمين حتى الآن، مع أن الشركة تواصل تقدم المزايا الجديدة بوتيرة سريعة، إذ بدأت باختبار طريقة يمكن للأشخاص من خلالها أرشفة المنشورات تلقائيًا.

وخلال إعلان النتائج المالية، ذكر مارك زوكربيرج أن ثردز لديها أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا.