تيليجرام تضيف القنوات المقترحة والملف الشخصي ومزايا أخرى

أعلنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، ومنها ميزتا القنوات المقترحة والملف الشخصي وغيرها من المزايا الأخرى الجديدة.

وأضافت المنصة في تطبيقها تبويبًا جديدًا للقنوات يظهر عند البحث، وعند الضغط عليه تظهر قائمة بالقنوات التي يتابعها المستخدم بالإضافة إلى قنوات أخرى مقترحة تمكن المستخدمين من الوصول إلى صناع محتوى جدد في المنصة.

وأتاحت تيليجرام أيضًا قسم “ملفي الشخصي” ضمن إعدادات التطبيق، وهو يتيح للمستخدم رؤية كيف يبدو ملفه الشخصي للمستخدمين الآخرين، وتعديل المعلومات الخاصة به على نحو سريع.

ويمكن للمستخدم إضافة قصص مثبتة داخل الملف الشخصي ليتمكن الآخرون من رؤيتها عند زيارة الملف الشخصي، بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل اسم المستخدم المختصر وتاريخ الميلاد والقناة الخاصة به.

ومن المزايا الأخرى الجديدة ميزة مشاركة الموقع على نحو مستمر، ويمكن تشغيلها بالضغط على خيار “مشاركة الموقع الحي” عند إرسال الموقع في الدردشات مع إمكانية تحديد مدة المشاركة أو إيقافها يدويًا.

وأتاحت المنصة مزايا أخرى مثل إعدادات جديدة للتحكم في إشعارات التفاعلات على الرسائل والقصص، وعرض صورة الملف الشخصي في الرسائل المحولة، وإتاحة ميزة العرض الفوري للروابط في إصدار سطح المكتب.

ومنحت تيليجرام مشرفي القنوات المزيد من الخيارات للإشراف عليها مع إمكانية تحديد عدة رسائل وتنفيذ عدة إجراءات عليها في وقتٍ واحد عبر قائمة تحتوي على أزرار خاصة جديدة، كما أُضيفت خيارات أخرى لتقييد صلاحيات المستخدمين عوضًا عن حظرهم من المجموعات مباشرةً.

وفيما يتعلق بأصحاب الحسابات المميزة المشتركين في تيليجرام بريميوم، فسوف يحصلون على مزايا حصرية إضافية مثل خيار إظهار الإعلانات في القنوات أو إخفائها، وعرض القصص على نحو خفي دون أن يعلم أصحابها، وذلك بالضغط المطول على أي قصة ثم اختيار “مشاهدة بوضع التخفي”.

ويمكن لأصحاب القنوات الآن الترويج لقنواتهم عبر إنشاء رسالة دعائية في التطبيق عبر منصة تيليجرام للإعلانات، مع العلم أن أصحاب القنوات يمكنهم الآن الحصول على 50% من إيرادات الإعلانات التي تظهر في قنواتهم.