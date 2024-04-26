الذكاء الاصطناعي يدفع أرباح مايكروسوفت وجوجل

أعلنت شركتا مايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لجوجل، أرباحًا قوية خلال الربع الأول من العام الجاري يرجع جزء كبير منها إلى آليات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركتان.

وبحسب البيانات المالية التي نشرتها الشركتان عن الربع الأول من العام، فقد قفزت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية في جوجل بنسبة قدرها 28% تقريبًا مع نمو قوي في خدمات ورك سبيس التي تقدم فيها الشركة عددًا كبيرًا من مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بنموذج اللغة الكبير Gemini.

وفي مايكروسوفت، شكلت خدمات الذكاء الاصطناعي 7% من الزيادة البالغ قدرها 31% في إيرادات منصة الحوسبة السحابية Azure التابعة لمايكروسوفت خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سهم ألفابت بنسبة قدرها 10%، وتجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار بمكاسب قدرها 180 مليار دولار، عقب إعلان النتائج المالية الأخيرة. وفي المقابل، ارتفاع سهم مايكروسوفت بنسبة قدرها 3%، وحققت الشركة مكاسب تجاوزت 80 مليار دولار.

وبعد ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي، نمت إيرادات شركتي ألفابت ومايكروسوفت على نحو يفوق التوقعات مع تحول المزيد من المستخدمين إلى التطبيقات الجديدة من الشركتين.

وتتناقض النتائج الإيجابية الأخيرة للشركتين مع ما حدث لشركة ميتا، التي انخفضت أسهمها بنسبة قدرها 10% عقب إعلان نتائجها المالية الأخيرة، وهو ما سبب للشركة خسارة كبيرة قدرها 200 مليار دولار، بسبب زيادة إنفاق الشركة وتصريحها أنها ستحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تتمكن من تحقيق الأرباح من جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.