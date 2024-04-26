أوبو تطلق هاتفها الذكي الجديد A60

أطلقت أوبو هاتفها الجديد المنخفض السعر المسمى A60 بعد أن ظهرت مجموعة هواتف سلسلة A الجديدة سابقًا عبر العديد من قوائم الشهادات والمقاييس، مما يشير إلى وصولها الوشيك.

ويأتي هاتف A60 مزودًا بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1604×720 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وبذروة سطوع قدرها 950 شمعة في المتر المربع وبكثافة بكسل قدرها 264 بكسل في البوصة.

وتستحوذ الشاشة على مقدار 89.9 في المئة من جسم الهاتف، ويشتمل الجهاز ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع للأمان.

ويتميز هاتف أوبو بمجموعة الشرائح Snapdragon 680 4G المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة قدرها 8 جيجابايت.

وتشمل خيارات مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS2.2 إما 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي الجهاز بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 45 واط.

وعلى صعيد التصوير، يتميز هاتف أوبو A60 بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية تدعم التركيز البؤري التلقائي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.8 ومجال رؤية قدره 76 درجة، وعدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.4 ومجال رؤية قدره 89 درجة.

ويتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.0 ومجال رؤية قدره 83 درجة.

ويأتي هاتف أوبو A60 بهيكل بلاستيكي بالكامل، ويبلغ سمكه مقدار 7.68 ملم ويزن مقدار 186 جرامًا.

وحصل الجهاز على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز يوفر صوتًا استريو عبر مكبر صوت مزدوج ويتضمن منفذًا صوتيًا لسماعات الأذن السلكية.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويأتي هاتف أوبو بسعر قدره 220 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 260 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.