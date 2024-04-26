أنكر تكشف عن سماعتها اللاسلكية Soundcore Sport X20

أعلنت شركة أنكر سماعتها اللاسلكية الجديدة Sport X20 تحت علامتها التجارية الفرعية Soundcore، وهي سماعة لاسلكية موجهة للرياضيين بتصميمها المميز الذي يجعل استخدامها مناسبًا أثناء ممارسة الرياضة.

وتتمتع السماعة بتصميم يضم إطارًا قابلًا للتعديل حول الأذن، وهو يأتي مصنوعًا من السيليكون الناعم، ويمكن تعديل قياسه، كما يمكنه الدوران حول الأذن بزاوية قدرها 30 درجة، لتثبيت السماعة في الأذن على نحو مريح.

ولضمان قدرة سماعة Sport X20 على تحمل ظروف ممارسة الرياضة، صُممت السماعة الجديدة بتصميم يساعد على تحمل الصدمات، كما تتمتع السماعة بميزة مقاومة الماء والغبار طبقًا لمعيار IP68، وهي مُزودة بطبقة إضافية للحماية من تأثير العرق.

وتضم سماعة الأذن أزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، ويمكن تخصيص كل زر للقيام بمهمة معينة عن طريق تطبيق Soundcore الرسمي.

وتحتوي سماعة Sport X 20 على مكبرين للصوت بحجم قدره 11 ملم، مما يوفر صوتًا نقيًا وواضحًا مدعومًا بميزة BassUp، ويمكن تعديل مستوى إخراج الصوت عن طريق التطبيق.

وتتميز سماعات الأذن بتقنية HearID التي تعمل على تقديم أفضل تجربة صوتية من السماعة للمستخدم وفقًا لتحليلات تجريها السماعة، كما أن السماعة مزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) القابلة للتعديل للتخلص من الضوضاء المحيطة، ويمكن ضبط تقنية ANC تلقائيًا عبر خوارزمية مدمجة أو ضبطها يدويًا عبر تطبيق Soundcore.

وتتميز السماعة الجديدة ببطارية قوية يمكنها العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة بشحنة واحدة، ومع علبة الشحن تصل مدة العمل إلى 48 ساعة، ومن الجديد بالذكر أن تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، يخفض ​​عمر البطارية إلى سبع ساعات فقط، أو 28 ساعة مع علبة الشحن. وتدعم سماعة Sport X20 الشحن السريع، إذ يمكنها العمل لمدة ساعتين عند شحنها لمدة قدرها خمس دقائق فقط.

وتضم السماعة ستة ميكروفونات لإجراء المكالمات بوضوح، كما أنها تدعم الاتصال بالأجهزة عبر تقنية بلوتوث 5.4، وتتوفر السماعة بلونين، هما الأسود والأخضر، وتُباع السماعة بسعر قدره 80 دولارًا أمريكيًا.