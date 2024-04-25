5 أسباب تدفعك إلى شراء سماعات OnePlus Buds 3 بدلًا من AirPods Pro 2

تعدّ سماعات آبل AirPods Pro 2 من أبرز السماعات اللاسلكية وتمتاز بمواصفات قوية، وتتنافس معها العديد من السماعات الأخرى من علامات تجارية مختلفة ومنها: OnePlus Buds 3.

تمتاز سماعات OnePlus Buds 3 بأنها تدعم العديد من المزايا المتقدمة لتوفير تجربة استماع مميزة وتُباع بسعر قدره 100 دولار فقط وتُعدّ بديلًا لسماعات آبل، وهناك العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى اختيارها بدلًا من AirPods Pro 2، وسنذكر من هذه الأسباب ما يلي:

1- تدعم خاصية إلغاء الضوضاء وتُباع بسعر منخفض:

من المزايا البارزة التي تأتي مع سماعات الأذن اللاسلكية الحديثة خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وفي الغالب تُباع السماعات التي تدعم هذه الخاصية بأسعار مرتفعة.

لكن هذا يختلف في سماعات OnePlus Buds 3 فهي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء لكنها تُباع بسعر قدره 100 دولار فقط، وتدعم سماعات آبل هذه الخاصية، لكنها تُباع بسعر مرتفع يبلغ 249 دولارًا.

تساعد هذه الخاصية في الاستماع إلى المقاطع الصوتية دون أي تشويش من البيئة المحيطة، فهي تمنع الأصوات الخارجية من الوصول إلى أذنك، وتعزز وضوح الصوت الذي تستمع إليه.

2- تحتوي على عناصر تحكم تعمل باللمس:

تحتوي AirPods Pro 2 على عناصر تحكم تعمل باللمس موجودة على سيقان السماعة، وعند استخدامها ستلاحظ أنها تتطلب القليل من الضغط للاستجابة الكاملة، ومع ذلك، فإن عناصر التحكم المتوفرة في سماعات ون بلس أكثر حساسية قليلًا.

تُسهل عناصر التحكم التي تعمل باللمس المدمجة في سماعات الأذن في تسهيل التحكم في المقطع الصوتي الذي تستمع إليه، وكلما كانت أكثر حساسية ستسهّل عملية التحكم وتعزز تجربة الاستخدام بنحو عام.

3- أكثر استقرارًا في الأذن من سماعات آبل:

مثل AirPods Pro 2 تتضمن سماعات OnePlus Buds 3 أطرافًا ناعمة مصنوعة من السيليكون ومريحة داخل الأذن. ومع ذلك تمتاز سماعات OnePlus Buds 3 بأنها تستقر بنحو مثالي في الأذن، وتبقى ثابتة عندما تركض أو تمارس التمارين الرياضية الكثيفة.

4- تتوفر بألوان مميزة:

تتوفر سماعات آبل AirPods Pro 2 باللون الأبيض فقط، ومع أنها أنيقة ومميزة فإن بعض الأشخاص يفضلون السماعات التي تأتي بألوان غير الأبيض.

تأتي سماعات OnePlus Buds باللون الرمادي اللامع، وهو لون محايد يفضله الكثير من الأشخاص ويُعدّ بديلًا أكثر جاذبية من اللون الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر سماعات ون بلس باللون الأزرق أيضًا، وهو مناسب للأشخاص الذين لا يفضلون الألوان المحايدة.

5- تتمتع بعمر البطارية الطويل:

تتفوق سماعات ون بلس على سماعات آبل بعمر البطارية؛ إذ يمكن لسماعات ون بلس Buds 3 أن تستمر بالعمل مدة قدرها 44 ساعة مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء (ANC)، ويقل عمر البطارية إلى 28 ساعة عند تشغيلها.

وأما سماعات آبل AirPods Pro (الجيل الثاني) فتستمر بالعمل مدة تصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن، ولمدة تصل إلى 6 ساعات مع تفعيل ANC.