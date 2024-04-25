واتساب تتيح ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إتاحة ميزة مفاتيح المرور Passkeys في هواتف آيفون، وتتيح تلك الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام خاصية تعرّف الوجه Face ID أو تعرف بصمات الأصابع Touch ID أو رمز المرور الخاص بهواتفهم.

وتعمل مفاتيح المرور كبديل لكلمات المرور التقليدية، لأنها تعتمد على مصادقة الجهاز نفسه أو المصادقة البيومترية للمستخدمين، وهي تمنع هجمات المخترقين عبر الإنترنت وعمليات التصيد الاحتيالي، كما تلغي الحاجة إلى استخدام كلمات المرور القابلة للسرقة أو التسريب.

وتعد مفاتيح المرور ملائمة للمستخدمين على نحو أكبر؛ لأن عمليات تسجيل الدخول تعتمد على مسح الوجه أو بصمة الإصبع سريعًا بدلاً من إدخال كلمة المرور.

ويمكن تفعيل ميزة مفاتيح المرور في تطبيق واتساب في هواتف آيفون بالذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “الحساب”، والنقر على “مفاتيح المرور”.

وبدأت آبل دعم ميزة مفاتيح المرور منذ عام 2022، وهي موجودة في الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 16 فما أحدث، وiPadOS 16 فما أحدث، وmacOS Ventura فما أحدث.

وتقدم العديد من الشركات والتطبيقات الدعم لميزة مفاتيح المرور، ومنها إكس (تويتر سابقًا) وجوجل وتيك توك ومايكروسوفت وباي بال وبلايستيشن وغيرها.

وكانت المنصة تختبر تلك الميزة خلال الآونة الأخيرة في الإصدارات التجريبية من التطبيق قبل إطلاقها لكافة المستخدمين، وتأتي من أجل تعزيز المزايا الأمنية داخل تطبيق المحادثة الفورية الأوسع انتشارًا في العالم.