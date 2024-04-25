ميني تكشف عن سيارتها الكهربائية Aceman

كشفت ميني عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا آيسمان Aceman عشية معرض بكين للسيارات قبل إطلاقها في أستراليا وأوروبا في الربع الأخير من هذا العام، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية تستعد للمنافسة في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الحجم.

وتأمل شركة صناعة السيارات الصغيرة البريطانية المملوكة لشركة بي إم دبليو استحواذ سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة الجديدة على المبيعات من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة، مثل Volvo EX30 و Jeep Avenger.

ومن أجل تمييزها عن أختها الكبرى، تحصل Aceman على أقواس عجلات بلاستيكية سوداء واضحة، وبلاستيك واقٍ أسود كبير يمتد على طول الجزء السفلي من الأبواب، وألواح أمامية وخلفية فريدة من نوعها.

وتأتي سيارة ميني الجديدة بمقصورة تهيمن عليها شاشة لمسية من نوع OLED بقياس قدره 9.4 بوصات تشتمل الوسائط المتعددة والملاحة والسرعة، بالإضافة إلى وظائف التحكم في المناخ.

ويوجد في الجهة السفلية للشاشة صف من اختصارات التبديل، يشمل ذلك مفتاحًا لتحديد أحد أوضاع القيادة الثمانية المختلفة.

وبالإضافة إلى تغيير أداء مجموعة نقل الحركة، تعمل أوضاع Core و Green و Go-Kart و Timeless و Trail أيضًا على تغيير الرسومات عبر شاشة المعلومات والترفيه والموسيقى التصويرية لمجموعة نقل الحركة والأنماط التي تُعرض عبر لوحة القيادة.

وتوفر ميني كلًا من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، إلى جانب المساعد الافتراضي من ميني الذي يتمثل في صورة رمزية تسمى Spike.

وتأتي السيارة بأبعاد قدرها 4075 ملم × 1754 ملم × 1495 ملم، وتشترك في المساحة نفسها مع السيارات الصغيرة، مثل مازدا 2، مع أنها توفر مساحة كبرى للأمتعة قدرها 300 لتر.

وزودت ميني سيارتها بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ويشمل ذلك اثني عشر جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية وأربع كاميرات للرؤية المحيطية.

وتتسع المقصورة الداخلية لخمسة أشخاص، وتتميز بتصميم بسيط وفتحة سقف بانورامية وإضاءة محيطة اختيارية.

وعلى عكس المنافسين، مثل Jeep Avenger، فإن Aceman من ميني هي سيارة كهربائية فقط، دون خطط لإطلاق نموذج يتضمن محرك احتراق داخلي.

ويوفر نموذج Aceman E محركًا كهربائيًا واحدًا يولد 135 كيلوواط، أو 181 حصانًا، مع عزم دوران قدره 290 نيوتن متر، مما يكفي للتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 7.9 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كم في الساعة.

في حين يوفر نموذج Aceman SE محركًا كهربائيًا واحدًا يولد 160 كيلوواط، أو 215 حصانًا، مع 310 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يسمح لها بالتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 7.1 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كم في الساعة.

ويحصل نموذج Aceman SE على بطارية بقوة قدرها 54.2 كيلوواط يمكنها توفير مدى يصل إلى 406 كم، في حين يحصل نموذج Aceman E على بطارية بقوة قدرها 42.5 كيلوواط ومدى قدره 310 كم.