Edge 50 Pro من أحدث الهواتف الرائدة التي أطلقتها شركة موتورولا، ويتمتع هذا الهاتف بمواصفات قوية ويتنافس مع أبرز هواتف أندرويد الرائدة، ومنها: هاتف جوجل Pixel 8 Pro.

كلا الهاتفين من أحدث وأفضل هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق، وكلاهما يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويأتيان بأحجام متقاربة، ولكن جميع المواصفات الأساسية الأخرى مختلفة تمامًا.

وفيما يلي، سنقدم مقارنة بين هاتفي Motorola Edge 50 Pro و Google Pixel 8 Pro لتوضيح أبرز الفروق بينهما:

التصميم:

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم مختلفة تمامًا، وكلاهما يأتيان بتصاميم مشابهة لتصاميم الطرز السابقة، وعند الإمساك بكلا الهاتفين ستجد أن هاتف موتورولا مريح في اليد وأسهل في التعامل معه مقارنةً بهاتف جوجل، ويعود السبب في ذلك إلى كونه أضيق وأرق من هاتف جوجل.

إذ تبلغ أبعاد هاتف موتورولا 8.2 × 72.4 × 161.2 ملم، وأما هاتف جوجل فتبلغ أبعاده 8.8 × 76.5 × 162.6 ملم، بالإضافة إلى ذلك، يمتاز هاتف موتورولا بأنه أخف وزنًا من هاتف جوجل؛ إذ يبلغ وزنه 186 جرامًا، وأما هاتف جوجل فيبلغ وزنه 213 جرامًا.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Edge 50 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود والبنفسجي، وأما هاتف Pixel 8 Pro فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض والأسود، والأزرق، والأخضر.

الشاشة:

يضم هاتفا Edge 50 Pro و Pixel 8 Pro شاشات بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتتفوق شاشة هاتف موتورولا على شاشة هاتف جوجل بمعدل التحديث؛ إذ تأتي من نوع (P-OLED) وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وأما شاشة هاتف جوجل Pixel 8 Pro فتأتي من نوع (LTPO OLED)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ومع ذلك تتفوق شاشة هاتف جوجل على شاشة هاتف موتورولا بالدقة والسطوع؛ إذ تمتاز بدقة قدرها 1344 × 2992 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 2400 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة هاتف موتورولا فتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا وبسطوع يصل أقصاه إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتفا Edge 50 Pro و Pixel 8 Pro كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما العدسة الثانية في هاتف موتورولا فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ ×3، وتأتي العدسة الثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وأما في هاتف جوجل Pixel 8 Pro فتأتي العدسة الثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.8، وتأتي الثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، وأما الكاميرات الأمامية، فتأتي بمواصفات مختلفة في كلا الهاتفين؛ إذ يضم هاتف موتورولا كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، و أما الكاميرا الأمامية في هاتف جوجل فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وتدعم كلتا الكاميرتين تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

كلا الهاتفين يحتويان على مجموعة من مزايا تحسين جودة الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعدك في الحصول على صور احترافية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف موتورولا Edge 50 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وأما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيعمل بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 14، ويعمل هاتف Edge 50 Pro بواجهة المستخدم Hello UI الخاصة بهواتف موتورولا، وقد وعدت الشركة بثلاث سنوات من تحديثات أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، وأما شركة جوجل فقد وعدت بتحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية مدة قدرها سبع سنوات.

وفيما يتعلق بسعة البطارية وسرعة الشحن، يحتوي هاتف موتورولا Edge 50 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أصغر من بطارية هاتف جوجل التي تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير في الساعة، ومع ذلك يتفوق هاتف موتورولا على هاتف جوجل بسرعة الشحن؛ إذ يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 125 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في مدة قدرها 18 دقيقة، وأما هاتف جوجل فيدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% في مدة قدرها نصف ساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي؛ إذ يدعم هاتف موتورولا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، ويتفوق بذلك على هاتف جوجل الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Edge 50 Pro بسعر قدره 600 جنيه إسترليني للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويُباع هاتف جوجل Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Motorola Edge 50 Pro وGoogle Pixel 8 Pro:

Google Pixel 8 Pro Motorola Edge 50 Pro المعالج معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5050 ميلّي أمبير في الساعة. 4500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض والأسود، والأزرق، والأخضر. الأبيض، والأسود والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 213 جرامًا. 186 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا . 600 جنيه إسترليني للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.