تطورت أجهزة تتبع اللياقة البدنية بنحو كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت تتمتع بمزايا كثيرة مشابهة لمزايا الساعات الذكية. ومن أبرز هذه الأجهزة: جهاز شاومي Smart Band 8 وهو من أحدث أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي أطلقتها شاومي، ويأتي بتصميم يشبه تصاميم الساعات الذكية. ويضم شاشة كبيرة وبطارية أكبر من بطارية الطراز السابق، ويتمتع بمزايا عديدة لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية.

وفيما يلي سنقدم مراجعة شاملة لجهاز شاومي Smart Band 8 Pro لتوضيح جميع مواصفاته ومزاياه:

التصميم والشاشة:

يأتي Xiaomi Band 8 Pro بالتصميم نفسه الذي يأتي به الطراز السابق Band 7 Pro ويتضمن هيكلًا مستطيلًا ولا يتضمن أي أزرار مادية.

يضم هذا الجهاز شاشة تعمل باللمس من نوع AMOLED بقياس قدره 1.74 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 336 × 480 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، كما تمتاز شاشة جهاز Band 8 Pro بذروة سطوع قدرها 600 شمعة في المتر المربع مقارنةً بذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع في شاشة Band 7 Pro، ويمكن استخدام الشاشة بسهولة تحت ضوء الشمس المباشر بفضل السطوع العالي.

يمتاز الطراز الجديد بوجود طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 3 تغطي الشاشة، وتدعم شاشته خاصية التشغيل الدائم Always on Display؛ مما يسمح لك برؤية الوقت دون لمس الشاشة.

يتوفر Band 8 Pro بلونين، هما: الأسود والرمادي، ويمتاز بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 38 جرامًا فقط، وهو مريح للارتداء طوال اليوم. ويمتاز هذا الجهاز بأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار 5ATM؛ مما يجعله مناسبًا للاستخدام في أثناء السباحة.

المزايا الأساسية:

يتضمن جهاز شاومي Band 8 Pro مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية نفسها المتوفرة في طرازي Band 8 و Band 7 Pro؛ إذ يتضمن مزية تتبع معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم SpO2 ويتتبع أيضًا النوم والإجهاد. كما يمكنك استخدامه لتتبع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ويضمن لك نظام GNSS المدمج الثنائي النطاق إمكانية تتبع المسافة والسرعة في أثناء ممارسة الرياضات الخارجية دون الحاجة إلى إحضار هاتفك.

ومثل جميع أجهزة شاومي الذكية القابلة للارتداء، يتضمن جهاز Band 8 Pro مجموعة متنوعة من وجوه الساعة على تطبيق Mi Fitness، ويمكنك تخزين ما يصل إلى 14 وجهًا في وقت واحد وهو ضعف ما يمكن تخزينه في Band 7 Pro.

يتضمن هذا الجهاز 23 تطبيقًا مدمجًا ولكن لا توجد تطبيقات تابعة لجهات خارجية. ويخزن تطبيق Mi Fitness البيانات الصحية التي يجمعها الجهاز بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتمارين الرياضية، ويمكنك مزامنة بياناتك مع تطبيقات الصحة الأخرى، مثل: Apple Health و Google Fit و Strava وSuunto.

الأداء:

يحتوي Band 8 Pro على واجهة سهلة الاستخدام وتبدو مثل الواجهات الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء الأخرى التي تعمل بنظام Wear OS غير أجهزة شاومي.

يمكن لهذا الجهاز استقبال الإشعارات ولكن لا توجد طريقة للتفاعل معها وعليك إرسال الردود من الهاتف المتصل بالجهاز، ولا يضم هذا الجهاز ميكروفونًا ومكبر صوت؛ مما يعني عدم إمكانية إجراء المكالمات الصوتية.

يتتبع Band 8 Pro معدل ضربات القلب، ويمكنك ضبط أوقات قياس معدل ضربات القلب خلال اليوم؛ إذ يمكنك اختيار قياسه كل دقيقة، أو كل 10 دقائق أو كل 30 دقيقة ويمكنك أيضًا ضبط تنبيهات في حال تسجيل قراءات مرتفعة أو منخفضة.

وفيما يتعلق بتتبع النوم يمنحك تطبيق النوم (sleep) المدمج في جهاز Band 8 Pro تحليلًا مفصلًا لأوقات النوم العميق والنوم الخفيف وحركة العين السريعة (REM)، ويمكنك أيضًا الحصول على متوسط معدل ضربات القلب في أثناء النوم.

من ناحية أخرى، يدعم Band 8 Pro أكثر من 150 وضعًا رياضيًا تمنحك بيانات عن التمرين، مثل: مدة التمرين، والسعرات الحرارية المحروقة ومعدل ضربات القلب، ويدعم هذا الجهاز أيضًا مزية الكشف التلقائي عن التمرين.

عمر البطارية:

يحتوي جهاز Xiaomi Band 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 289 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل مدة تصل إلى أسبوعين دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة، ولمدة قدرها ستة أيام في حال تفعيلها.

السعر:

يُباع جهاز شاومي Band 8 Pro بسعر قدره 64 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

جهاز شاومي Band 8 Pro هو إصدار مُحدث من طراز Band 8 ويتضمن مزايا قوية، لكن لا يمكن اختياره بدلًا من الساعة الذكية؛ لأنه يفتقر إلى دعم التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ولا يمكن استخدامه لإجراء المكالمات الصوتية ولا الرد على الرسائل.

ومع ذلك، يمكنك اختياره إذا كانت هذه المزايا غير مهمة لك، وتبحث عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية يُباع بسعر منخفض يقل عن 100 دولار، ويتمتع بعمر البطارية الطويل، ويدعم مجموعة من المزايا الأساسية لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية.