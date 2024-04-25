ما أكثر التطبيقات استخدامًا في السعودية خلال عام 2023؟

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير (إنترنت السعودية 2023)، وذلك على هامش أعمال النسخة العاشرة من (منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية)، الذي أُقيم أمس في الرياض، والذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع، لاستعراض مؤشرات القطاع في المملكة، ومناقشة توجهاته المستقبلية.

وتضمن تقرير (إنترنت السعودية 2023) أهم المعلومات والإحصائيات حول استخدام الإنترنت في المملكة، بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال، الأمر الذي بدوره يساعد على بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

معدلات الاستخدام اليومي للإنترنت لدى السعوديين خلال 2023:

عرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط المستخدمين وسلوكهم وتفضيلاتهم في تصفح الإنترنت في المملكة خلال عام 2023، وأظهر أن أعلى ساعات اليوم ذروة في استخدام الإنترنت كانت بين التاسعة مساءً والحادية عشرة مساءً، ويُعدّ يوم الجمعة من أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع، وشهر ديسمبر هو شهر الذروة في استخدام الإنترنت خلال السنة.

وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية حول نمو انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، الذي وصلت نسبته إلى 99%، كما وصل معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد إلى 44 جيجا شهريًا.

وقد بلغت نسبة استخدام الإنترنت في المنزل 84.7%، وأثناء التنقل 72%، وفي أماكن العمل 43.4%. ووصلت نسبة استخدام الهاتف في تصفح الإنترنت إلى 98.9% مقارنة بأنواع الأجهزة الأخرى.

كما أشارت البيانات إلى أن نسبة 49.4% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، وأشارت الإحصائيات إلى أن الإناث يقضين وقتًا أطول في استخدام الإنترنت بنسبة قدرها 53.4% مقارنة بالذكور الذين وصلت نسبتهم إلى 51.4%.

وتُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر التطبيقات استخدامًا عبر الإنترنت في المملكة، إذ يقضي السعوديون نحو 3 ساعات و 6 دقائق يوميًا عبر هذه المنصات.

أكثر التطبيقات استخدامًا عبر الإنترنت في السعودية:

شمل التقرير تحليل سلوك المستخدمين في استخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها، إذ حلّ تطبيق يوتيوب، ثم تيك توك، ثم فيسبوك ضمن قائمة أعلى التطبيقات والخدمات استهلاكًا للبيانات.

في حين تصدرت تطبيقات نفاذ، وأبشر، وتوكلنا خدمات، قائمة أعلى التطبيقات الحكومية تحميًلا لعام 2023.

أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا في السعودية:

تطبيق واتساب بنسبة بلغت 90.9%.

تطبيق سناب شات بنسبة بلغت 77.8%.

تطبيق يوتيوب بنسبة بلغت 74%.

تطبيق تيك توك بنسبة بلغت 72.3%

تطبيق إكس بنسبة بلغت 45.7%.

تعرف على تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا من خلال تقرير #إنترنت_السعودية 2023. للمزيد:https://t.co/kUdpVZoqpE pic.twitter.com/yDKTH68wMS — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 25, 2024

سلوك المستخدمين السعوديين في التسوق الإلكتروني:

تضمن التقرير أيضًا دراسة لسلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني، إذ وصلت نسبة التسوق من المواقع المحلية إلى 93% مقارنة بالتسوق من المواقع الدولية.

وبلغت نسبة شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت 63.7%، فيما تصدرت الملابس والأحذية قائمة المبيعات ضمن مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في استخدام الإنترنت في المملكة خلال عام 2023.

ولكن كانت المفاجأة أن منطقة تبوك تصدرت قائمة التسوق عبر الإنترنت حسب المنطقة بنسبة بلغت 74.2%، ثم جاءت المنطقة الشرقية في المركز الثاني بنسبة قدرها 71.9%، في حين احتلت الرياض المركز الثالث بنسبة بلغت 67.3%.

كما تصدرت منطقة تبوك قائمة استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية بنسبة بلغت 81.1%، واحتلت الرياض المركز الثاني بنسبة بلغت 80%، ثم جاءت مكة المكرمة في المركز الثالث بنسبة قدرها 78.5%.