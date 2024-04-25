مازدا تكشف عن سيارتها الكهربائية EZ-6

كشفت مازدا خلال مشاركتها في معرض بكين للسيارات 2024 عن نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية، وهما EZ-6 و ARATA.

وتعد EZ-6 بمنزلة سيارة سيدان كهربائية، في حين أن ARATA هي نموذج سيارة كروس أوفر، ومن المقرر أن تظهر أول مرة بحلول نهاية عام 2025.

وتأتي EZ-6 بالاسم الرسمي تشانجان مازدا EZ-6، وذلك نظرًا إلى أنها مطورة بالاشتراك مع تشانجان، وهي شركة صناعة السيارات الصينية العاملة مع مازدا في الصين.

ومن المحتمل أن تعتمد سيارة EZ-6 على سيارة السيدان الكهربائية Deepal SL03 من تشانجان، مع أنها تتميز بتصميم مختلف.

ويعتقد أن EZ-6 ستكون بديلاً لسيارة Mazda 6، وتأتي بإصدار كهربائي وبإصدار كهربائي هجين، ومن المرجح أن يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وتتمتع EZ-6 بشبكة تشبه شبكات مازدا ولها وجه عام لعائلة سيارات مازدا، إلى جانب أبواب دون إطار ومقابض أبواب مخفية مع سقف بانورامي.

ويتميز الإصدار الكهربائي ببطارية توفر مدى قدره 600 كم، في حين أن الإصدار الكهربائي الهجين قادر على الوصول إلى مدى قدره 1000 كم بخزان وقود ممتلئ وبطارية مشحونة بالكامل.

ويعتمد الإصدار الكهربائي على محرك مثبت في الخلف، ومن المحتمل أن تستخدم EZ-6 محركًا كهربائيًا بقوة قدرها إما 160 كيلوواط أو 190 كيلوواط.

وتحصل المقصورة الداخلية على شاشة مركزية عائمة بقياس قدره 14.6 بوصة، وشاشة للعدادات أمام السائق بقياس قدره 10.2 بوصات، إلى جانب عجلة القيادة ذات القاع المسطح.

ويوجد في الداخل لوحة شحن لاسلكية للهاتف المحمول، وحوامل أكواب، ونظام صوتي من سوني، ومقعد منعدم الجاذبية للراكب الأمامي.

ويتحكم الراكب في الوظائف حصريًا من خلال الشاشة أو الأمر الصوتي. وتعتمد قمرة القيادة على شريحة كوالكوم Snapdragon 8155 لتشغيل نظام المعلومات والترفيه بالكامل.

وتقول مازدا إنها زودت السيارة بالكثير من التكنولوجيا، ويشمل ذلك تقنية الركن الذكي القابلة للتشغيل عبر الأوامر الصوتية حتى لو كنت واقفًا خارج السيارة.

وقال رئيس مازدا، ماساهيرو مورو: “تجمع السيارة الكهربائية EZ-6 بين نقاط قوة مازدا والتكنولوجيا الكهربائية لشركة تشانجان”.

وأضاف: “تواصل مازدا العمل مع تشانجان في الصين من أجل تقديم منتجات فريدة من نوعها تلبي احتياجات العملاء الصينيين الذين يفضلون المركبات المتقدمة”.