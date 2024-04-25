كوالكوم تعلن رسميًا منصة Snapdragon X Plus

أزاحت كوالكوم الستار عن منصة Snapdragon X Plus المخصصة لأجهزة الحواسيب المحمولة بعد بعض التسريبات الأخيرة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي نرى فيها معالجات كوالكوم في جهاز حاسوب محمول، مع أنها المرة الأولى التي يمكن فيها أن تمتلك الشركة شريحة تنافس آبل وإنتل و من ناحية السرعة.

وتعد منصة Snapdragon X Plus أقل قوة من منصة Snapdragon X Elite.

تتضمن منصة Snapdragon X Elite مقدار 12 نواة، في حين تتميز منصة Snapdragon X Plus بوحدة معالجة مركزية من نوع Oryon ذات 10 نوى تصل سرعتها إلى 3.4 جيجاهرتز وما يصل إلى 64 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع عرض نطاق ترددي قدره 135 جيجابايت في الثانية.

وتحتوي Snapdragon X Plus وحدة معالجة عصبونية بقوة قدرها 45 تريليون عملية في الثانية، وتصف كوالكوم وحدة المعالجة العصبونية هذه بأنها أسرع وحدة معالجة عصبونية في العالم لأجهزة الحواسيب المحمولة.

ومن المتوقع أن تقدم Snapdragon X Plus أداءً استثنائيًا وعمرًا طويلًا للبطارية وقدرات ذكاء اصطناعي رائدة عبر الجهاز.

وعرضت كوالكوم توليد التعليمات البرمجية في Visual Studio Code باستخدام نموذج توليد تعليمات برمجية جديدة فورًا بالذكاء الاصطناعي الموجود عبر الجهاز Codegen.

كما عرضت كيفية توليد الموسيقى في Audacity من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود عبر الجهاز Riffusion، مما يسمح بتوليد موسيقى جديدة من المطالبات أو الموسيقى الموجودة سابقًا.

وأوضحت كوالكوم كيفية توليد التسميات التوضيحية المباشرة في OBS Studio، مما يوفر ترجمة تلقائية لمئة لغة منطوقة وتحويلها إلى تسميات توضيحية مباشرة بمئة لغة باستخدام نموذج Whisper عبر الجهاز، وذلك في الوقت الفعلي أثناء البث المباشر.

ومن المفترض أن تظهر أجهزة الحواسيب المحمولة التي تستخدم Snapdragon X Plus و Snapdragon X Elite من المصنعين العالميين الرائدين بحلول منتصف هذا العام تقريبًا.

وتوفر وحدة المعالجة المركزية من نوع Oryon في Snapdragon X Plus أداءً سريعًا بمقدار 37 في المئة مقارنةً ببعض المنافسين غير المعروفين، في حين تستهلك أيضًا طاقة قليلة بمقدار يصل إلى 54 في المئة.

وتدعم الشريحة ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5x، وتحتوي ذاكرة تخزين مؤقت إجمالية قدرها 42 ميجابايت، وهي مبنية على عملية التصنيع البالغ قدرها 4 نانومتر.

وتدعم Snapdragon X Plus ما يصل إلى 3 شاشات خارجية تعمل جميعها بدقة قدرها 4K HDR مع معدل تحديث بحد أقصى قدره 60 هرتزًا، وتأتي مزودة بدعم Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4 ومعالج متقدم لإشارة صورة الكاميرا وصوت غامر بلا فقدان للجودة.