فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

كشفت فيفو عن ساعتها الذكية الجديدة التابعة للعلامة التجارية iQOO، مع أن الشركة لم تبدأ من الصفر، إذ إن iQOO Watch تشبه إلى حد كبير Vivo Watch 3.

وتعمل الساعة الذكية باستخدام منصة BlueOS بدلًا من Google Wear OS. وتوجد نسخة مع شريحة اتصال رقمية eSIM، لذلك يمكن لهذه الساعة أن تعمل بطريقة مستقلة عن الهاتف الذكي، على عكس معظم الساعات التي تحتوي نظامًا تشغيليًا خاصًا.

كما يوجد متجر تطبيقات، وذلك حتى تتمكن من إضافة وظائف جديدة إلى الساعة. وتأتي الساعة بقياس قدره 46.1 ملم، في حين تبلغ سماكتها 11.3 ملم (لا يشمل المستشعر البيومتري في الجهة السفلية).

وتزن 36 جرامًا دون الحزام، وهناك 3 أحزمة مختلفة للاختيار منها، وهي قابلة للتبديل، لذا يمكنك تبديلها لتتناسب مع المناسبة.

وتحتوي ساعة فيفو الجديدة شاشة من نوع OLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا مع وضع الشاشة العاملة دائمًا.

وتكتشف الساعة وقت تغيير الحزام وتحمل تلقائيًا وجه الساعة المطابق. وأضافت فيفو تاجًا دوارًا في الجهة العلوية وزرًا في الجهة السفلية.

ويوجد ميكروفون ومكبر صوت للاتصال عبر البلوتوث، وإذا كان لديك إصدار eSIM، يمكنك إجراء المكالمات من الساعة نفسها.

ويستخدم نظام التتبع الصحي إعدادًا مزدوجًا، إذ يستخدم خلال النهار الضوء المرئي لتتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، في حين يستخدم في الليل الأشعة تحت الحمراء غير المرئية لمنع إزعاج الساعة لنومك من خلال الأضواء الوامضة.

وتدعي فيفو أن الساعة تحقق دقة قدرها 97.7 في المئة عند تتبع معدل ضربات القلب، وذلك بفضل المستشعر المتعدد القنوات (8 قنوات لمعدل ضربات القلب، و 16 قناة للأكسجين في الدم) وخوارزمية التعلم العميق.

ويتضمن تتبع النوم وقت النوم والنتيجة، بالإضافة إلى تصنيف مراحل النوم. ويمكن للساعة أيضًا تتبع القيلولة.

وإذا حصلت على ساعة iQOO Watch لكل فرد من أفراد العائلة، فإن بإمكانكم استخدام تطبيق الهاتف لتبادل القياسات الحيوية مع بعضكم بعضًا.

وتحتوي الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي. ويمكن أن تساعدك في تخطيط تمرينك وتدريبك أثناء ارتدائها وإعطائك إرشادات بخصوص كيفية تحسين التدريب.

وتدعم الساعة تقنية NFC، لذا يمكنك استخدامها لأشياء، مثل فتح قفل سيارتك.

وتدوم البطارية البالغة سعتها 505 ميلي أمبير لمدة تصل إلى 8 أيام في وضع البلوتوث في ظل التشغيل العادي، وحتى 16 يومًا مع تمكين توفير الطاقة.

وفي حال كنت تستخدمها بطريقة مستقلة مع اتصال eSIM، فإنها تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 3 أيام من التشغيل العادي، وحتى 7 أيام مع تمكين توفير الطاقة.

وتتاح ساعة iQOO Watch للشراء من خلال متجر فيفو الإلكتروني، وتأتي بسعر قدره 150 دولارًا لنسخة البلوتوث، و 180 دولارًا لنسخة eSIM.