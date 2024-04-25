عدد مستخدمي ثردز يتجاوز 150 مليون مستخدم

تجاوز عدد مستخدمي منصة ثردز ما يزيد على 150 مليون مستخدم شهريًا بزيادة قدرها 20 مليون مستخدم مقارنةً بشهر فبراير الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، إن التطبيق الجديد “ما زال في المسار الذي يأمل أن يراه”.

وتشير تلك التصريحات إلى أن منصة ثردز مستمرة في النمو بنحو تصاعدي، وإن كان بمعدل أبطأ من نموها الضخم في المدة الأولى التي تلت إطلاقها.

وحقق التطبيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في الأسبوع الأول من إطلاقه، لكنه شهد لاحقًا انخفاضًا في مستوى التفاعل والنمو.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، شهدت المنصة نموًا بمعدلات أبطأ من السابق، لكن شركة ميتا واثقة بأن ثردز ستصل إلى مليار مستخدم في النهاية مثل باقي منصاتها الشهيرة.

ومن الجدير بالذكر أن أن منصة ثردز تتفوق على منافستها إكس، تويتر سابقًا، في بعض المقاييس حاليًا، إذ أشارت تقديرات حديثة من شركة التحليلات الرقمية Apptopia إلى أن المنصة التابعة لشركة ميتا لديها عدد أكبر من المستخدمين على أساس يومي في الولايات المتحدة مقارنة بإكس.

وللمقارنة، فإن منصة إكس لديها عالميًا ما يزيد على 550 مليون مستخدم على أساس يومي.

وتتميز منصة ثردز بأنها لا تحتوي على إعلانات في الوقت الحالي، ولا تجني الشركة أموالًا منها مباشرة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتغير ذلك مستقبلًا عندما يصل التطبيق إلى عدد كافٍ من المستخدمين، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

وفي سياق متصل، أعلن آدم موسيري، رئيس منصتي إنستاجرام وثردز، أن المنصة تختبر حاليًا ميزة الأرشفة التلقائية التي تتيح للمستخدمين إخفاء المنشورات الخاصة بهم بعد مرور مدة معينة على نحو تلقائي.