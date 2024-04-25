ثردز تختبر الأرشفة التلقائية للمشاركات القديمة

تختبر منصة ثردز ميزة أرشفة جديدة يمكن استخدامها لأرشفة المنشورات الفردية يدويًا أو إخفاء المنشورات تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة، حسبما نشر آدم موسيري.

وكما هو الحال في إنستاجرام، فإن أرشفة منشور عبر ثردز تؤدي إلى إخفائه عن العرض العام، مع أن المنشور سيكون متاحًا للمؤلف الأصلي لعرضه أو التراجع عنه.

وقال رئيس إنستاجرام إن الميزة متاحة في البداية لعدد صغير من الأشخاص، وتتيح اختيار أرشفة المنشورات الفردية يدويًا أو أرشفتها تلقائيًا بعد مدة زمنية معينة.

ويقول موسيري إنه يمكن للمستخدمين نشر المنشورات مرة أخرى في أي وقت.

وتعد الميزة اختيارية، مع أن موسيري لم يخف أنه يفضل أن تكون جميع المشاركات في الخدمة سريعة الزوال إلى حد ما.

وكتب في منشور له في شهر فبراير: “أعتقد أننا يجب أن ننتقل إلى أرشفة المشاركات تلقائيًا عبر ثردز بعد شهر أو نحو ذلك”.

وفي استطلاع نشره موسيري مع المنشور السابق، قال مستخدمو ثردز بأغلبية ساحقة إنهم لن يرغبوا أبدًا في إخفاء مشاركاتهم تلقائيًا عن العرض العام.

وفي آخر تحديث له، أشار موسيري إلى أن ردود الفعل المدوية كانت عدم جعل هذا هو الخيار الافتراضي، لذا فإن الشركة تختبر هذا الخيار بصفته ميزة اختيارية.

وتعد أرشفة المنشورات القديمة أمرًا شائعًا عبر إنستاجرام، مع أن الميزة قد تكون مثيرة للجدل إلى حد ما عبر ثردز.

ومع نمو الخدمة وإضافة المزايا الإضافية الموجهة نحو المعلومات في الوقت الفعلي، قد تؤدي الأرشفة التلقائية للمنشورات إلى زيادة صعوبة الرجوع إلى المصدر الأصلي للتحديث وإعادة النظر فيه.

وفي حال اختار موسيري أرشفة جميع منشوراته القديمة تلقائيًا، فإنه من الصعب جدًا تتبع أفكاره المتطورة بخصوص ثردز، وهي الأفكار التي غالبًا ما ينشرها علنًا عبر المنصة.

وفي الوقت نفسه، فإن السماح للمشاركات بأن تكون سريعة الزوال قد تشجع المستخدمين على زيادة التفاعل، وهو أمر مهم لاستمرار نمو ثردز.