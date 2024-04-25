تيك توك تتوقف عن الدفع مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو

أعلنت تيك توك تعليق برنامج المكافآت الذي يدفع للمستخدمين مبلغًا صغيرًا كل يوم مقابل التفاعل مع المنصة، ويجب على مستخدمي TikTok Lite في أوروبا إيجاد طريقة أخرى لكسب 38 سنتًا إضافيًا يوميًا.

وتضمنت النسخة المخففة من تطبيق تيك توك، التي أطلقت في دولتين من دول الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، ميزة مكافأةٍ تَدفع للمستخدمين مبلغًا صغيرًا كل يوم للتفاعل مع مقاطع الفيديو.

وأطلق المنظمون الأوروبيون تحقيقًا بعد مدة وجيزة، مستشهدين بإمكانية تشجيع هذه الميزة الإدمان، وخاصة بين الشباب.

واستجابت تيك توك بتعليق الميزة في الاتحاد الأوروبي أثناء معالجة التحقيق.

وصممت المنصة TikTok Lite بصفته تطبيقًا مخففًا بديلًا لتطبيقها الرئيسي، وذلك من أجل سهولة الاستخدام عبر اتصالات الإنترنت البطيئة.

وكان التطبيق متاحًا في أجزاء من آسيا لسنوات، وأصبح متاحًا في فرنسا وإسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

ويوجد داخل التطبيق مركز مكافآت يدفع للمستخدمين بعملة المنصة مقابل أشياء، مثل تسجيل الدخول ومشاهدة الإعلانات والإعجاب بمقاطع الفيديو.

ويمكن استبدال العملات بأشياء، مثل قسائم أمازون وبطاقات هدايا باي بال، ويجب التفاعل بكثرة لكسب أي مبلغ كبير من المال، إذ إن مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة ساعة تكسبك نحو 38 سنتًا.

وبالاعتماد على قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، اتخذت المفوضية الإجراء، مشيرة إلى أن لديها مخاوف خاصة بخصوص التأثير الإدماني المحتمل لميزة المكافأة في الأطفال.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية، فإن تيك توك لديها التزام قانوني بالتخفيف من المخاطر في مجالات، مثل سلامة الأطفال والصحة العقلية.

وفشلت المنصة في إصدار تقرير تقييم المخاطر بخصوص هذه الميزة عندما طلبت الجهات المنفذة تقييمًا.

وفي حديثه إلى وكالة رويترز، أكد متحدث باسم تيك توك أن الميزة غير متاحة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع أن شكوى المفوضية الأوروبية تشير إلى أن آليات التحقق من العمر في تيك توك قد لا تكون قوية بما يكفي لمنع تسجيل الأطفال.

ويؤكد هذا التطور كيف أن التهديدات القانونية قد يكون لها تأثير يجبر عمالقة المنصات على إعادة التفكير.