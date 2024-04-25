تسلا تعاين ميزة النقل التشاركي لسيارات الأجرة الروبوتية

عرضت تسلا معاينة لميزة النقل التشاركي القادمة في تطبيقها قبل الكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية في شهر أغسطس.

وأصدرت الشركة نماذج بالحجم الطبيعي للميزة القادمة أظهرت القدرة على استدعاء رحلة من تطبيق الشركة.

وتعرض الشاشة الأولى زرًا كبيرًا مكتوبًا عليه “استدعاء” مع رسالة لوقت الانتظار المحتمل.

وتحتوي الشاشة الثانية خريطة ثلاثية الأبعاد مع مركبة افتراضية صغيرة تتبع الطريق المؤدي إلى الراكب المنتظر.

وأثناء الانتظار، يمكن للراكب ضبط مناخ السيارة على درجة الحرارة المفضلة، مع تضمين تفاصيل أخرى، مثل وقت الانتظار والحد الأقصى لعدد الركاب في السيارة.

وبمجرد وصول السيارة، يعرض التطبيق المسار المؤدي إلى الوجهة، مع توفير عناصر تحكم أخرى لاختيار الموسيقى.

وليس هناك ما يشير على وجه التحديد إلى الطبيعة الروبوتية للمركبة التي تقود نفسها بنفسها.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بخصوص كيفية عملها، مع أن الصور تظهر وظائف تشبه وظيفة أوبر، مع القدرة على ضبط درجة حرارة السيارة من بعد قبل وصولها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة تعتزم كشف النقاب عن سيارة الأجرة الروبوتية الموعودة منذ مدة طويلة في تاريخ 8 أغسطس.

ووعدت تسلا بتقديم خدمة النقل التشاركي الذاتية القيادة لسنوات، مع وعد ماسك بأن سيارة الأجرة الروبوتية التابعة للشركة ستبدأ بنقل الركاب في عام 2019.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي متى قد تطلق الشركة مثل هذه الخدمة. وقالت تسلا: “نعمل حاليًا على وظائف النقل التشاركي التي ستكون متاحة في المستقبل. نؤمن بأن تجربة برنامج تسلا هي الفضلى في فئتها عبر جميع منتجاتنا، ونخطط لإدماج خدمات النقل التشاركي بسلاسة في تطبيقنا”.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الشركة في تقرير أرباحها للربع الأول لعام 2024 انخفاضًا في الإيرادات بمقدار 9 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، وهي الخسارة الكبرى لها منذ أكثر من عقد.

وخلال إعلان تقرير الأرباح، اقترح ماسك أن خدمة النقل التشاركي المشار إليها باسم Cyber Cab ستعمل بصفتها مزيجًا من أوبر و Airbnb، وذلك حتى يتمكن مالكو تسلا من اختيار جعل سياراتهم جزءًا من الخدمة.

وقال ماسك: “سيكون هناك عدد من السيارات التي تمتلكها تسلا وتعمل ضمن الأسطول. وستكون هناك مجموعة من السيارات مملوكة للمستخدم، ويمكن لهذا المستخدم إضافة سيارته إلى الأسطول أو إزالتها وقتما يريد”.

وأضاف: “يمكن لمالكي تسلا أن يقرروا إذا كانوا يريدون السماح للأصدقاء والعائلة فقط باستخدام السيارة، أو السماح للمستخدمين ذوي التقييم العالي باستخدامها فقط، أو السماح لأي شخص باستخدامها”.