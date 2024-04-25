تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر

أوضحت تسلا أنها تعتزم تصنيع سيارات كهربائية إضافية بأسعار معقولة بحلول عام 2025، مما يدحض التقارير الأخيرة لوكالة رويترز التي تفيد بأن إيلون ماسك قد ألغى خططًا لإنتاج سيارة كهربائية منخفضة السعر تسمى Model 2 لصالح إنتاج سيارات الأجرة الروبوتية.

وادعى ماسك أن التقارير كاذبة، مع أن التقارير اللاحقة لوكالة بلومبرغ أفادت أن تطوير تلك السيارة الكهربائية المعينة قد تأخر أو تراجعت أهميته داخل الشركة.

ولم يوضح ماسك إذا كانت السيارة الكهربائية المنخفضة السعر ستكون نموذجًا جديدًا للشركة أم نسخة مبسطة من مركباتها الحالية.

وقال ماسك خلال إعلان أرباح الربع الأول للشركة: “كان هناك الكثير من الحديث فيما يتعلق بخريطة طريق المنتج الجديد”.

وتطرق ماسك إلى المخاوف التي أعرب عنها المستثمرون خلال الشهر الماضي بخصوص تأخر خطط السيارات الكهربائية المنخفضة السعر.

وقال ماسك: “حدثنا تشكيلة سياراتنا المستقبلية لتسريع إطلاق النماذج الجديدة، وقد نرى المركبات في أوائل عام 2025، إن لم يكن في وقت لاحق من هذا العام”.

وتستفيد المركبات من منصة الجيل التالي مع المنصة الحالية التي تدعم Model 3 و Model Y.

وقال ماسك: “لا يعتمد هذا الأمر على مصنع جديد أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة، بل تصنع المركبات عبر خطوط الإنتاج الحالية المتمتعة بكفاءة كبرى”، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى تسريع إنتاج الشركة لأكثر من 3 ملايين سيارة سنويًا.

وأعلنت تسلا إيرادات قدرها 21 مليار دولار للربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 9 في المئة سنويًا. وانخفض صافي الدخل بمقدار 55 في المئة إلى 1.1 مليار دولار.

وباعت الشركة عددًا منخفضًا من السيارات هذا الربع مع انخفاض طلب السيارات الكهربائية. ويقول المحللون إن النموذج المنخفض السعر يعد أمرًا بالغ الأهمية لنمو تسلا في المستقبل.

وتحدث ماسك عن المخاوف من أن السوق يركز على تطوير المركبات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية، وهو ما يعتقد أنه ليس الإستراتيجية الصحيحة.

ووعدت الشركة مرة أخرى بإطلاق سيارات كهربائية رخيصة السعر، مع أنها لم تؤكد إذا كانت قد تأتي نماذج جديدة رخيصة أم لا.

ومن الممكن أن تكون النماذج الرخيصة السعر مجرد سيارات منخفضة المواصفات من Model 3 و Model Y.