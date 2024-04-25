أهم المزايا التي ينبغي البحث عنها عند شراء سماعات الأذن اللاسلكية

إذا كنت تفكر في شراء سماعات أذن لاسلكية جديدة، فستجد خيارات لا حصر لها، وستجد العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه السماعات، ومع ذلك هناك بعض المزايا المهمة أكثر من غيرها، وينبغي البحث عنها قبل الشراء لضمان اختيار واحدة من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي بعض المزايا التي ينبغي البحث عنها عند شراء سماعات لاسلكية جديدة:

1- أن تدعم برامج ترميز الصوت المختلفة:

تُعدّ برامج ترميز الصوت التي تدعمها سماعات الأذن اللاسلكية أمرًا مهمًا إذا كنت تهتم بجودة الصوت، ومن المهم معرفة أن جميع سماعات الأذن اللاسلكية تدعم برنامج الترميز SBC.

لكن هناك برنامج الترميز AAC الذي يوفر جودة صوت عالية على أجهزة آبل، وليست جميع السماعات تدعم هذا البرنامج، وإذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، فلن يكون دعم AAC أمرًا مهمًا لك.

تتوفر أيضًا برامج ترميز أخرى ذات معدلات بت عالية ويمكنها توفير جودة صوت فضلى، مثل: aptX، و LDAC من سوني.

2- أن تدعم خاصية إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية:

أصبحت خاصية إلغاء الضوضاء واسعة الانتشار في الوقت الحالي في سماعات الأذن اللاسلكية، ويعدها الكثير من الأشخاص مزية أساسية يجب أن تتوفر في سماعات الأذن؛ لأنها تساعد في التركيز في العمل أو الدراسة عن طريق حجب الأصوات المحيطة.

وأما وضع الشفافية فيأتي في الغالب في السماعات التي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء، وهو وضع يسمح لك بالاستماع إلى الأصوات التي حولك، وهو مناسب عند إجراء محادثة مع شخص ما في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

من المهم معرفة أن سماعات الأذن التي تأتي مع وضع إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية تُباع بأسعار أعلى بكثير من السماعات التي لا تدعم هذه المزايا، فإذا كنت تفكر في شراء سماعة تدعم هذه المزايا، فعليك دفع مبلغ كبير.

3- أن تدعم الاتصال المتعدد النقاط:

تُعدّ مزية اتصال البلوتوث المتعدد النقاط (Bluetooth multipoint) من المزايا المناسبة للأشخاص الذين يستخدمون أكثر من جهاز، ويرغبون في التبديل بسلاسة بينها في أثناء استخدام السماعات.

على سبيل المثال: إذا كنت تريد الرد على مكالمة واردة إلى هاتفك عبر سماعات الأذن اللاسلكية في أثناء العمل على حاسوبك والاستماع إلى الموسيقا، فإن مزية الاتصال المتعدد النقاط ستُسهل هذه العملية، ففي أثناء الاستماع إلى الموسيقا في الحاسوب ستتوقف الموسيقا تلقائيًا إذا وردتك مكالمة في هاتفك، وستسمع صوت رنين الهاتف في السماعة وستتمكن من إجراء المكالمة عبر السماعة، وفور انتهاء المكالمة ستعود الموسيقا إلى العمل.

4- أن تتمتع بطاريتها بعمر طويل:

سماعات الأذن التي تتمتع بطاريتها بعمر طويل يكون عمرها الافتراضي أطول من عمر سماعات الأذن التي لا تتمتع بطاريتها بعمر طويل، ويعود السبب في ذلك إلى دورات الشحن الأقل التي ستتعرض لها بطارية السماعة التي تتمتع بطاريتها بعمر طويل؛ لأنك لن تحتاج إلى شحنها باستمرار، وكلما قلّت دورات الشحن زاد العمر الافتراضي للسماعة.

5- أن تتضمن عناصر للتحكم في المقاطع الصوتية:

تُعدّ القدرة على التحكم في المقاطع الصوتية من سماعات الأذن مباشرة مزية قوية تحّسن تجربة استخدام السماعات بنحو كبير؛ إذ تساعد هذه العناصر في التحكم في المقاطع الصوتية التي تستمع إليها دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

بعض السماعات اللاسلكية تتضمن عناصر للتحكم في كل شيء، مثل: التحكم في أوقات تفعيل إلغاء الضوضاء، وتفعيل وضع الشفافية، والرد على المكالمات، وإيقاف المقطع الصوتي مؤقتًا وتخطي المقطع الصوتي، والتحكم في مستوى الصوت.

ولكن معظم السماعات تتطلب منك الدخول إلى التطبيق المصاحب المثبت في هاتفك للتحكم الكامل فيها، لذلك كلما زاد عدد عناصر التحكم الموجودة على السماعة نفسها كان ذلك أفضل، خاصة إذا كنت تستخدم سماعات الأذن مع حاسوبك، فقد تفقد القدرة على التحكم في السماعات إذا لم يكن هناك الكثير من عناصر التحكم المدمجة، نظرًا إلى أن التطبيق سيكون موجودًا على هاتفك.