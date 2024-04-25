“أكرونيس” تطلق مركز بياناتها الجديد في الإمارات

أعلنت (أكرونيس) Acronis، الشركة الرائدة في مجال الحماية السيبرانية، اليوم افتتاح مركز بيانات جديد لـ “أكرونيس سايبر كلاود” في دبي، وذلك في إطار توجهها الإستراتيجي للاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي المتزايد في المنطقة.

يأتي افتتاح مركز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع التطور الكبير في قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 16% بحلول عام 2029.

كما يؤكد دخول مركز بيانات (أكرونيس سايبر كلاود) إلى سوق مراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة التزام الشركة بتقديم حلول حماية للأمن السيبراني تتميز بالأمن والموثوقية، مما يعكس قوة التزامها تجاه عملائها.

يضع مركز بيانات (أكرونيس سايبر كلاود)، الذي يتوافق مع معايير الأيزو 27001 و IEC 22237، في موقع ريادي لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. إذ يضم مركز البيانات الجديد مكونات أجهزة متطورة إلى جانب بنية شبكية قوية وأنظمة تخزين عالية الأداء تضاهي تلك الموجودة في مراكز البيانات الرائدة عالميًا.

ومن المتوقع أن يوفر مركز بيانات (أكرونيس سايبر كلاود) للشركاء في المنطقة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الحماية السيبرانية المتقدمة والمصممة وفقًا للاحتياجات، مما سيمكنهم من تطوير خدمات جديدة وإدارة احتياجات حماية البيانات لشركائهم بنحو أكثر كفاءة وفعالية. كما سيسمح مركز البيانات بسرعة وصول كبرى، وتوفر مستمر للبيانات، بالإضافة إلى مزية إضافية تتمثل في سيادة البيانات.

وفي تعليقه على إطلاق مركز البيانات الجديد، قال زياد نصر؛ المدير العام لشركة أكرونيس في الشرق الأوسط: “في ظل تصاعد المخاطر السيبرانية على المستويين الإقليمي والعالمي، سيؤدي مركز بيانات أكرونيس سايبر كلاود الجديد دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات في الحصول على حلول جذرية للحماية السيبرانية واستعادة فعالة للبيانات. ونظرًا إلى ما تواجهه الشركات في المنطقة من هجمات سيبرانية متطورة، فإن الحلول المتكاملة التي تقدمها أكرونيس، والتي تجمع بين الأمن السيبراني وحماية البيانات التي تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تمتلك مكانة فريدة لمواجهة هذه التحديات الجديدة”.

ويأتي افتتاح مركز بيانات (أكرونيس سايبر كلاود) الجديد عقب توسيع أكرونيس آخرًا تشكيلة منتجاتها بحلول جديدة مصممة خصوصًا لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل هذه الحلول، خدمة الكشف والاستجابة المُدارة، وهي خدمة أمان النقاط الطرفية العالية الكفاءة المدعومة من نوفاكاست، وهي مصممة خصوصًا لمزودي الخدمات المُدارة، التي تشمل حماية البيانات مما يضمن للعملاء مرونة أعمال لا مثيل لها.

بالإضافة إلى خدمة الكشف والاستجابة للنقاط الطرفية، التي توفر لمزودي الخدمات المُدارة حلًا أمنيًا متكاملًا يتيح إنشاء وتطبيق إطار أمان شامل يتضمن قدرات استرداد سريعة في حالة حدوث هجوم ناجح.

وتساهم هذه الحلول في تحقيق كفاءة كبرى حيث تساعد مزودي الخدمات المُدارة على تقليل النفقات الإدارية من خلال الاعتماد على منصة أمنية موحدة.

وفي إطار إستراتيجيتها الطويلة الأمد لتعزيز نموها في المنطقة، يؤكد تقديم هذه الحلول بالإضافة إلى مركز البيانات الجديد التزام أكرونيس الراسخ بمكافحة التهديدات السيبرانية المتطورة وضمان الأمن السيبراني للشركات بمختلف أحجامها في المنطقة.