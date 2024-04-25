تتمتع معظم هواتف أندرويد الرائدة الحديثة بمواصفات قوية تجعلها مناسبة لهواة الألعاب، فالعديد من هذه الهواتف تأتي مع شاشات كبيرة وعالية السطوع والدقة، وتعمل بمعالجات حديثة ومتطورة، وتتضمن نظام تبريد يمنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء جلسات اللعب الطويلة، كما تحتوي على بطاريات كبيرة تسمح لك باللعب مدة طويلة دون الحاجة إلى إعادة شحن الهاتف باستمرار.

تنقسم هواتف أندرويد المناسبة لهواة الألعاب إلى قسمين، هما: هواتف أندرويد المصممة خصوصًا للألعاب التي تأتي مع مزايا إضافية مثل: عناصر التحكم التي تعمل باللمس الموجودة على الجوانب، ومعدلات التحديث العالية ومزايا مدمجة لتحسين تجربة الألعاب وأنظمة التبريد، وأما القسم الثاني فيتضمن الهواتف الرائدة التي توفر تجربة لعب ممتازة بفضل مواصفاتها القوية لكنها ليست مصممة للألعاب بنحو خاص.

فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وتبحث عن هاتف مناسب لك، يمكنك الاختيار من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل هواتف أندرويد المناسبة لهواة الألعاب:

1- هاتف Nubia Red Magic 9 Pro:

أطلقت شركة Nubia في مطلع هذا العام هاتفها الجديد Red Magic 9 Pro المصمم لهواة اللعب بألعاب الفيديو، ويتضمن هذا الهاتف جميع المواصفات والمزايا التي يحتاج إليها هواة الألعاب للتمتع بجلسات لعب طويلة وممتعة.

إذ يضم هذا الهاتف شاشة عالية الدقة والوضوح تأتي بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1116 × 2480 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل Red Magic 9 Pro بأحدث المعالجات من كوالكوم وهو (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، ويحتوي على نظام تبريد مُحسّن يمنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يحتوي Red Magic 9 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع، ويضم مفاتيح مخصصة للألعاب.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Red Magic 9 Pro الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

2- هاتف Asus ROG Phone 8 Pro:

توفر شركة أسوس مجموعة من الهواتف المصممة خصوصًا لهواة الألعاب، وأحدثها: ROG Phone 8 Pro الذي يأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق، فقد حسّنت أسوس التصميم بالإضافة إلى تحسين نظام التبريد للتمتع بجلسات لعب طويلة دون مواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف، ويُعدّ من أُولى الهواتف في سلسلة ROG Phone المخصصة للألعاب التي تدعم الشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بالدقة العالية التي تبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، كما تمتاز بسطوع يصل أقصاه إلى 2500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتزًا.

يعمل هاتف ROG Phone 8 Pro بمعالج جديد يدعم الذكاء الاصطناعي وهو معالج (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويحتوي هذا الهاتف على نظام تبريد مُحسّن يمتاز بالكفاءة العالية في التخلص من الحرارة الزائدة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء اللعب.

وفيما يتعلق بسعة البطارية وسرعة الشحن، يحتوي هاتف أسوس على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة.

3- هاتف OnePlus 12R:

يُعدّ OnePlus 12R من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، وهو ليس مصممًا بنحو أساسي للألعاب، لكنه يتمتع بأداء قوي يسمح لك بتشغيل الألعاب المختلفة بسلاسة، ويُعدّ خيارًا مناسبًا لهواة الألعاب الذين يبحثون عن هاتف أندرويد متوسط السعر ومناسب للعب.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع، وبدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف OnePlus 12R بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويضمن هذا المعالج الأداء القوي والسريع للهاتف، سواء استخدمته للعب بألعاب الفيديو وممارسة المهام الكثيفة أو لتصفح الويب والتطبيقات وممارسة المهام المتوسطة.

وفيما يتعلق بسعة البطارية وسرعة الشحن، يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية SuperVOOC من ون بلس للشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 26 دقيقة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 12R الجديد“.

4- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

Galaxy S24 Ultra هو هاتف أندرويد الأحدث والأكثر تطورًا في الوقت الحالي، ويمتاز بتصميمه الأنيق، ومواصفاته القوية التي تجعله مناسبًا لهواة الألعاب، ولهواة التصوير، وهو مناسب أيضًا للرسامين والمبدعين بفضل شاشته الكبيرة والقلم الإلكتروني S Pen المضمن.

يأتي هذا الهاتف بمواصفات قوية تسمح لهواة الألعاب بالتمتع بجلسات اللعب الطويلة دون مواجهة أي مشكلات، فهو يضم شاشة كبيرة ومشرقة، ويحتوي على بطارية كبيرة، ويعمل بمعالج قوي وجديد ومصمم خصوصًا لهواتف سامسونج الرائدة.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف Galaxy S24 Ultra بإصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، ويمتاز بنظام تبريد محسّن مع غرفة بخار (Vapor Chamber) وطبقتين إضافيتين من العزل الحراري لتعزيز التشتيت الحراري، وتقديم أداء أفضل عند اللعب بالألعاب الثقيلة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.

5- هاتف OnePlus 12:

هاتف OnePlus 12 من أبرز هواتف أندرويد الرائدة، ويأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالإصدار السابق OnePlus 11، فهو يضم شاشة أكبر وأكثر إشراقًا من شاشة هاتف OnePlus 11، ويعمل بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به الإصدار السابق، بالإضافة إلى البطارية الكبيرة ودعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط.

تأتي شاشة هذا الهاتف بقياس قدره 6.82 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3168 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 4500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويمتاز هذا المعالج بقوة الأداء ويمكنه معالجة المهام المتعددة الكثيفة والمتوسطة بسرعة وكفاءة عالية، كما يمتاز بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع (SuperVOOC) بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 100% في 26 دقيقة.

ولتتعرف المزيد عن هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و OnePlus 12“.