سارعت شركة سامسونج إلى ترقية هواتفها بمزيد من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد بدأت بذلك في مطلع هذا العام مع إطلاق سلسلة Galaxy S24، وخلال الأشهر القادمة ستطلق الشركة هواتفها القابلة للطي، وأبرزها: Galaxy Z Fold 6. ومن المؤكد أن سامسونج ستضيف إلى هذا الهاتف جميع مزايا Galaxy AI التي تأتي مع سلسلة S24، ومع ذلك، فإن بعض الشائعات تشير إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 6 سيحصل على بعض المزايا الجديدة بالإضافة إلى مزايا Galaxy AI.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المُتوقعة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 القابل للطي:

الملخصات الشخصية:

كشف تقرير نشره موقع ChosunBiz الكوري عن طلب براءة اختراع من شركة سامسونج لأداة تلخيص نصية أكثر قوة مقارنةً بما يقدمه Galaxy AI في الوقت الحالي، ومن المُتوقع أن يدعم هاتف Galaxy Z Fold 6 هذه الأداة الجديدة.

عند استخدام هذه الأداة سيكون المستخدم قادرًا على تحديد السياق الذي يريده للملخص وطوله، على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من أداة التلخيص ملخصًا مكتوبًا بسياق رسمي وأن يكون طويلًا، أو أن يكون ملخصًا قصيرًا والسياق غير رسمي.

جميع مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هواتف Galaxy S24:

بالإضافة إلى مزية الملخصات الشخصية الجديدة، سيدعم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 القادم جميع مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هواتف Galaxy S24 وتشمل:

1- الترجمة المباشرة:

الترجمة المباشرة (Live Translate) هي ترجمة فورية للمكالمات الهاتفية، توفر ترجمة مباشرة لكلا الطرفين في أثناء المحادثات الهاتفية، وتتم الترجمة في الجهاز نفسه؛ مما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات. وتدعم هذه المزية حاليًا 13 لغة و17 لهجة، وقد تضيف سامسونج المزيد في وقت لاحق.

2- مساعد الدردشة:

تعتمد مزية مساعد الدردشة (Chat Assist) على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الرسائل، ويمكنك استخدامها في أثناء إجراء المحادثات عبر تطبيقات المراسلة، أو في أثناء كتابة رسائل البريد الإلكتروني، ويمكنك تحديد سياق الرسالة إذا كنت تريده رسميًا أو غير رسمي.

3- أداة Interpreter:

Interpreter هي أداة ترجمة مخصصة للاستخدام عندما تكون بجوار شخص لا يتحدث لغتك وأنت لا تتحدث لغته. فهو يقسم الشاشة إلى جزأين متساويين، ويظهر في كلا الجانبين نسخة مكتوبة لما يقوله الطرف الآخر بلغة يمكنكما فهمها.

4- مساعد النسخ:

تتيح لك مزية مساعد النسخ (Transcript Assist) تسجيل أي صوت وتلقي نسخة مكتوبة منه لحظيًا.

5- Note Assist:

Note Assist هي مزية مدمجة في تطبيق الملاحظات، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم قوالب جاهزة بناءً على احتياجاتك، على سبيل المثال: إذا كنت تضيف قائمة تسوق باستمرار إلى تطبيق الملاحظات فستقترح المزية قالبًا مناسبًا لقوائم التسوق.

تراقب هذه المزية باستمرار أنماط الاستخدام وتقترح القوالب المناسبة؛ مما يعزز الكفاءة في تنظيم الملاحظات.

6- Circle to Search:

تتيح لك مزية Circle to Search البحث عبر الإنترنت عن أي شيء يظهر على الشاشة، سواء كان مقطع فيديو أو صورة، ويكون ذلك برسم دائرة على العنصر أو النقر فوقه، ثم ستحصل على نتائج بحث ذات صلة.

7- مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور ومقاطع الفيديو:

مزية اقتراح التعديل (Edit Suggestion): تقدم اقتراحات لتحرير الصور.

التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يتوفر للمستخدمين خيار ضبط الصور يدويًا لإزالة الضبابية أو الانعكاسات أو تحسين الوضوح باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التحرير التوليدي (Generative editing) : تتيح هذه المزية إمكانية إزالة العناصر غير المرغوب فيها أو تغيير حجمها أو موقعها داخل الصورة.

مزية Instant Slow-Mo: لتحويل أي مقطع فيديو عادي إلى مقطع فيديو بطيء الحركة عن طريق إنشاء إطارات إضافية.