HMD Global تكشف عن تشكيلة هواتفها الجديدة Pulse

كشفت HMD Global عن خطها الأول من الهواتف الذكية تحت علامتها التجارية، وتتضمن التشكيلة أجهزة Pulse Pro و Pulse Plus و Pulse.

وتقول الشركة إنها صممت تشكيلة Pulse خصوصًا لقابلية الإصلاح وإنه يمكن للمستخدمين الحصول على أدوات الإصلاح الذاتي من iFixit. وتشمل الإصلاحات تغيير البطارية وتبديل الشاشة.

ويعد Pulse بمنزلة النموذج الأساسي، ويأتي هذا الهاتف بسعر قدره 140 يورو. وتستخدم النماذج كلها مجموعة الشرائح نفسها، وهي Unisoc T606.

كما تشترك النماذج في الشاشة التي هي من نوع LCD بقياس قدره 6.65 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع وتغطية NTSC بمقدار 70 في المئة.

ويحتوي Pulse كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج، وعدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، كما يمتلك كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وتبلغ سعة البطارية 5000 ميلي أمبير، وهي مدرجة على أنها قابلة للاستبدال، مما يعني أنه يمكنك استبدال البطارية في المنزل في نحو 5 دقائق باستخدام الأدوات الأساسية فقط.

وتصنف البطارية على أنها قابلة للشحن بمقدار 800 دورة شحن كاملة، وهي تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط. وحصل الهاتف على معيار IP52 لمقاومة الغبار والماء.

وتقترن مجموعة الشرائح Unisoc T606 بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت من خلال بطاقة microSD.

وزودت HMD Global الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وتَعد الشركة بتحديثين لنظام التشغيل و 3 سنوات من تصحيحات الأمان. وينطبق الشيء نفسه على النموذجين الآخرين.

ويرتفع سعر Pulse Plus إلى 160 يورو، ويستخدم شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.65 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع وتغطية NTSC بمقدار 70 في المئة مع معالج Unisoc T606.

ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت مع دعم بطاقة microSD حتى 256 جيجابايت.

ويحتوي Pulse Plus كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج، وعدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، كما يمتلك كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويرتفع سعر Pulse Pro إلى 180 يورو، ويستخدم شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.65 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع وتغطية NTSC بمقدار 70 في المئة مع معالج Unisoc T606.

وزودت HMD Global هاتف Pulse Pro بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج، وعدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، كما يمتلك كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويأتي Pulse Pro مزودًا بذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت مع دعم بطاقة microSD حتى 256 جيجابايت.

وتبلغ سعة البطارية 5000 ميلي أمبير، وهي تدعم الشحن بقوة قدرها 20 واطًا.

وفي حين أن الشراكة مع نوكيا لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه، فإن HMD Global تشق طريقها مع إطلاق هواتف Pulse.

وتراهن HMD Global على أن المستهلكين يريدون منتجات تراعي البيئة ويركزون على قابلية الإصلاح.