واتساب تختبر ميزة نقل الملفات دون اتصال بالإنترنت

تختبر منصة المحادثة الفورية واتساب ميزة جديدة قد تمكّن المستخدمين من نقل الملفات ومشاركتها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مع جهات الاتصال الخاصة بهم دون اشتراط توفر اتصال مباشر بالإنترنت.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق لنظام أندرويد، فإن الميزة الجديدة التي تختبرها واتساب يطلق عليها اسم “الأشخاص القريبون People Nearby”، وتعمل على نحو مماثل لميزة أندرويد الشهيرة Nearby Share وميزة AirDrop من في أجهزة آبل.

وتستخدم ميزة People Nearby في واتساب تقنية بلوتوث لنقل الملفات بين الأجهزة، ومن ثَم فإن عملية النقل لا تتطلب الاتصال بالإنترنت، وكما يظهر في لقطات الشاشة المنشورة، سيكون هناك قسم مخصص في إعدادات التطبيق يكشف الأشخاص القريبين، ويمكن من خلال ذلك القسم إرسال الملفات واستقبالها.

ويتطلب استخدام تلك الميزة منح تطبيق واتساب كافة الأذونات اللازمة لكي تعمل الميزة على الوجه الصحيح. وتتضمن تلك الأذونات الوصول إلى الملفات المخزنة والبلوتوث والموقع الجغرافي للعثور على الأجهزة القريبة والاتصال بها.

ولاستخدام تلك الميزة يمكن الذهاب إلى الإعدادات ثم اختيار “الأشخاص القريبين People Nearby” وستبحث تلك الميزة تلقائيًا عن الأجهزة القريبة، علمًا بأنه يجب تشغيل الميزة في الجهازين المتصلين حتى تكتمل عملية الإرسال.

وستكون عملية الإرسال محمية بتقنية “التشفير من طرف إلى طرف”، كما سيظل رقم الهاتف مخفيًا خلال العملية، للحفاظ على الخصوصية.

وما زالت تلك الميزة قيد التطوير حاليًا لإصدار التطبيق في نظام أندرويد، ولا توجد معلومات بشأن توفرها لمستخدمي آيفون.