هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: 166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة في عام 2023

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الأعوام الستة الماضية، وذلك أثناء انعقاد أعمال النسخة العاشرة من (منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية)، الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع، وتقديم أربعة عروض رئيسية وجلسة نقاش استعرضت خلالها مؤشرات القطاع في المملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية:

انطلقت أعمال المنتدى بعرض لمؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدمه الأستاذ مفرح نهاري؛ مدير العام للدراسات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وأبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع، حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع، انطلق #منتدى_مؤشرات2024 في نسخته العاشرة، والذي يبرز أداء سوق قطاع الاتصالات والتقنية بالأرقام ويكشف عن توجهاته المستقبلية. pic.twitter.com/U8QapDxwrV — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 24, 2024

كما أظهرت المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك، وتبرز المؤشرات التي قدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجا بت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، فيما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة:

شهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني الذي جاء بعنوان: “التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة”، الذي قدمه الأستاذ حمزة نقشبندي؛ نائب رئيس شركة (IDC) للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية والبحرين، وجيوتي لالشنداني؛ نائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة (IDC)، وقد أبرز العرض أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها، حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في 2024.

تعرفوا على توجهات سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024، ضمن ثاني عروض #منتدى_مؤشرات2024 pic.twitter.com/hwAeueJMgI — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 24, 2024

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.

مستقبل المشهد التقني في المملكة:

شهدت أعمال المنتدى أيضًا جلسة بعنوان: “مستقبل المشهد التقني بالمملكة”، قدم خلالها خبراء السوق أهم التوجهات المستقبلية للقطاع التقني وفرص النمو والتحولات المرتقبة في أسواق المنطقة.

وقد شارك في هذه الجلسة كل من: سلمان فقيه؛ المدير التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية، وفهد الطريّف؛ نائب رئيس قطاع الحوسبة السحابية أسواق السعودية، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أوراكل، وعثمان الحقيل؛ الشريك بشركة ميراك كابيتال.

قدمت جلسة "مستقبل المشهد التقني بالمملكة" في #منتدى_مؤشرات2024 رؤى خبراء السوق عن التوجهات المستقبلية للقطاع التقني وفرص النمو والتحولات المرتقبة في أسواق المنطقة، بمشاركة نخبة من المختصين في القطاع. pic.twitter.com/yTwkxrNiY6 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 24, 2024

الأداء المالي لقطاع الاتصالات والتقنية بالأرقام:

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه جلسة بعنوان: “الأداء المالي للقطاع في أرقام”، الذي قدمه جاسم الجبران؛ رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال، مبينًا أن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال، ويشكل سوق المملكة نحو 37% من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج.

استعراض يستكشف الفرص ويقدم أبرز المستجدات في سوق الاتصالات والتقنية..

ضمن عرض #أرقام في #منتدى_مؤشرات2024 pic.twitter.com/GUqOQPf3MS — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) April 24, 2024

في حين بلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال، وتشكل حصة المملكة نسبة قدرها 41% من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج، كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال، وتشكل الحصة الكبرى بمنطقة الخليج بنسبة قدرها 57%.

وكشف المنتدى في عرض قدمه سامي الدهام؛ وهو مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن النسخة الثالثة من “تقرير إنترنت السعودية 2023“، الذي يتناول استخدامات الإنترنت في المملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط المستخدمين وسلوكهم وتفضيلاتهم، كما استعرض أكثر التطبيقات استخدامًا وتحميلًا، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.