هل سيحل جهاز Humane Ai Pin الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي محل الهواتف الذكية؟

هل تخيلت من قبل عالمًا لم يَعد فيه هاتفك الذكي هو مركز حياتك الرقمية، ولكن هل يمكن لجهاز ذكي قابل للارتداء أن يقوم بكل ما يقوم به هاتفك الذكي دون الحاجة إلى التحديق المستمر في شاشته وتطبيقاته التي لا حصر لها؟

في عصر أصبح فيه الكثيرون مُرهقين من كثرة الوقت الذي يقضونه في استخدام الهواتف الذكية، يأتي جهاز (Humane AI Pin) الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي بدأت شركة (Humane)؛ الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي طرحه في الأسواق ليوفر حلًا لهذه المشكلة.

ولكن ما جهاز Humane AI Pin، وما استخداماته، وهل سيحل محل الهواتف الذكية فعلًا؟

أولًا؛ ما جهاز Humane AI Pin؟

(Humane AI Pin)؛ هو عبارة عن جهاز ذكي صغير الحجم قابل للارتداء صُمم ليُثبت مغناطيسيًا على الملابس، ولكنه لا يتضمن شاشة تقليدية مثل الهاتف، ويستبدلها بنظام عرض ليزري يمكنه عرض المعلومات على راحة اليد، ويمكنك تشغيله بالضغط على لوحته التي تعمل باللمس بإصبعك، ثم التحدث إليه، إذ تُعد الأوامر الصوتية وسيلة التحكم الأساسية فيه.

وتكمن الفكرة من ورائه في استخدامه كذاكرة ثانية لتذكر المعلومات المهمة مثل: رقم جواز سفرك، أو التعامل معه كمساعد شخصي ذكي يمتاز بأنه أكثر انسجامًا معك من المساعدات المتاحة حاليًا في الهواتف الذكية.

ثانيًا؛ ما الأشياء التي يمكنك استخدام جهاز Humane Ai Pin للقيام بها؟

صمم جهاز (Humane AI Pin) اثنان من الموظفين السابقين في شركة آبل، وهما: عمران شودري وبيثاني بونجيورنو، بهدف تقديم جهاز يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة جديدة للمستخدمين، وأن يكون بمنزلة هاتف آيفون لجيل الذكاء الاصطناعي.

وعلى غرار الهاتف الذكي، يحتوي جهاز (AI Pin) على رقم هاتف خاص به، ويوفر اتصال بيانات خلوي، لذلك يمكنك استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، والتحقق من الإشعارات، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو من خلال كاميرا الجهاز الفائقة الاتساع التي تبلغ دقتها 13 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة، كما يتيح لك الجهاز ترجمة المحادثة إلى لغة أخرى لحظيًا، والحصول على اقتراحات حول المطاعم القريبة، وتشغيل الموسيقا.

ولكن أهم ما يميز جهاز (AI Pin) أنه يتيح لك التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة تجعلك حاضرًا ومنغمسًا في العمل، دون الحاجة إلى التحديق المستمر في شاشة الهاتف، إذ يستند الجهاز في عمله إلى اللغة الطبيعية، واللمس على لوحة اللمس الموجودة فيه، وإيماءات اليد التي تلتقطها كاميرا الجهاز للتفاعل مع قوائم المحتوى التي يعرضها، مثل: الرد على النصوص أو تغيير الأغنية. ويمكن أن تؤدي إمالة راحة اليد في اتجاهات مختلفة إلى إبراز خيارات القائمة، كما يؤدي إغلاق راحة اليد إلى إعادة الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

وبذلك يتيح لك هذا الجهاز القيام بكل ما يمكنك فعله تقريبًا عند استخدام الهاتف الذكي، إذ يُتيح طرقًا جديدة لجلب المعلومات من محيطك، وهو ما يُعرف الآن في مجال الذكاء الاصطناعي باسم (الحوسبة السياقية) Contextual Compute، إذ يكون التركيز في فهم محيط المستخدم وسياقه من أجل توفير خدمات وتجارب مُخصصة وفورية.

ثالثًا؛ هل يمكن أن يحل جهاز (Humane AI Pin) الجديد محل الهواتف الذكية فعلًا؟

الجواب: حاليًا لا؛ لأن الجهاز لا يزال يعاني الكثير من العيوب التي تجعل الاعتماد عليه بديلًا للهاتف أمرًا صعبًا للغاية، مع المزايا الرائعة التي يقدمها. إليك أبرز عيوب هذا الجهاز:

1- لا يدعم خاصية التشغيل بكلمة محددة:

على عكس المساعدات الصوتية الذكية مثل: مساعد جوجل، وسيري من آبل، وأليكسا من أمازون؛ لا يدعم جهاز (Humane AI Pin) وجود كلمة معينة يجب التحدث بها إليه لتحصل على استجابة – مثل: هاي سيري في آيفون – إذ يتطلب لمسه بإصبعك في كل مرة تريد التحدث إليه، مما يُقلل من سهولة الاستخدام.

2- التحكم الصوتي يتطلب لمس الجهاز طوال المحادثة:

كما ذكرنا سابقًا؛ تُعد الأوامر الصوتية هي وسيلة التحكم الأساسية في (Humane AI Pin)، ولكن تأتي هذه الخاصية مع نقطة ضعف رئيسية، وهي: الحاجة إلى الضغط المستمر على الجهاز أثناء التحدث معه، وتُشكل هذه الطريقة عائقًا للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام الجهاز أثناء القيام بمهام أخرى.

كما تُعدّ هذه الطريقة أقل راحة من استخدام مساعد الهاتف الذكي الذي يُفترض أن يحل مكانه هذا الجهاز، حيث لا يتطلب الأمر الضغط المستمر على الهاتف أثناء التحدث إلى المساعد الصوتي. ونأمل أن تُعالج شركة (Humane) هذه النقطة في الإصدارات القادمة لجعل الجهاز أكثر سهولة وراحة في الاستخدام.

3- ارتفاع درجة حرارة الجهاز مع الاستخدام، وعمر البطارية القصير:

اشتكى العديد من المستخدمين من بُطء الجهاز أثناء الاستخدام في الكثير من الحالات، كما قالوا إنه يعاني أحيانًا من ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى إيقاف تشغيله فجأة.

علاوة على ذلك؛ اشتكى بعض المستخدمين من عمر البطارية القصير، ويفسر ذلك أن الشركة تقدم مع الجهاز زوجًا من معززات البطارية (Battery Boosters).

4- تقديم إجابات غير دقيقة أحيانًا:

في بعض الأحيان، يُقدم الجهاز إجابات غير دقيقة عن الأسئلة، وذلك بسبب هلوسة نماذج الذكاء الاصطناعي التي يستند في عمله إليها، حيث تبدو الإجابات صحيحة من الناحية الواقعية ولكنها ليست كذلك عند التحقق منها.

5- وجود قيود في تشغيل الوسائط:

لا يدعم الجهاز تشغيل خدمات الموسيقا الرئيسية، مثل: Apple Music أو تطبيقات البودكاست الشائعة، إذ يقتصر حاليًا على تشغيل الموسيقا في خدمة Tidal التي تتطلب اشتراكًا شهريًا بمبلغ قدره 11 دولارًا، مما يُقلل من وظائفه المتعددة التي تروجها الشركة.

الخاتمة:

تشير عيوب جهاز (Humane AI Pin) إلى عدم قدرته على استبدال الهواتف الذكية حاليًا، ولكن من المتوقع مع تطوير الجهاز خلال السنوات القادمة وظهور أجهزة جديدة منافسة له قد نرى ذلك أمرًا واقعًا في حياتنا، فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تلعب الحوسبة السياقية دورًا هامًا في حياتنا اليومية، مما سيُساهم في جعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر سلاسة وذكاءً.