نصائح للحصول على إجابات دقيقة من روبوتات الذكاء الاصطناعي

يعتقد الكثير من الأشخاص أن محادثة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لا يتطلب سوى كتابة مطالبة بسيطة وستحصل فورًا على الإجابة التي تريدها، ولكن الأمر مختلف تمامًا خاصة إذا كنت تريد معلومات دقيقة ومفيدة من روبوت الدردشة، فهذا يتطلب منك صياغة المطالبة بنحو صحيح ودقيق.

ولمساعدتك في ذلك، سنقدم لك فيما يلي بعض النصائح حول كيفية كتابة مطالبة مناسبة للحصول على إجابات دقيقة من روبوتات الذكاء الاصطناعي:

1- كن محددًا قدر الإمكان:

إذا كنت تستخدم روبوت ChatGPT أو روبوت Microsoft Copilot أو أي من روبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وكنت تريد أن تحصل على إجابات دقيقة، فأنت بحاجة إلى إخباره بالضبط بما تريده.

على سبيل المثال: لنفترض أنك تريد خطة جديدة لممارسة التمارين الرياضية، وكتبت المطالبة التالية لروبوت الدردشة: يرجى إنشاء خطة رياضية لمدة خمسة أيام في الأسبوع، فستحصل على خطة قد لا تناسبك. لذا عليك إضافة المزيد من المعلومات إلى المطالبة للحصول على إجابة دقيقة، ويمكنك كتابة مطالبة مثل:

يرجى وضع خطة للياقة البدنية تتضمن خمسة أيام من التمرين، وأريد الجمع بين تمارين رفع الأثقال والتدريب العالي الكثافة. كنت أمارس الرياضة بانتظام لمدة 10 سنوات، وأبلغ من العمر 29 عامًا ويبلغ طولي 173 سم ويبلغ وزني 65 كيلوجرامًا.

ستحصل على خطة مخصصة ومناسبة لاحتياجاتك وتتضمن أنواع التمارين التي تريدها، وهذا يعني أنه كلما كنت مُحددًا أكثر في أثناء كتابة المطالبة فستحصل على إجابات دقيقة من روبوت الدردشة.

2- اطلب المزيد من المعلومات بعد الحصول على الإجابة الأولى:

عند استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT بنحو متكرر، ستتعلم بسرعة أن الإجابة الأولى التي تحصل عليها لا ينبغي أن تؤخذ دائمًا كما هي، وعليك طرح المزيد من الأسئلة للحصول على المزيد من المعلومات.

على سبيل المثال: إذا طلبت من روبوت الذكاء الاصطناعي أن يكتب خط سير لرحلة إلى سان فرانسيسكو لمدة قدرها ثلاثة أيام. ستحصل على إجابات جيدة، ومع ذلك، إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات التي لم يضفها الروبوت مثل: أسماء الفنادق المتوسطة السعر، يمكن طلب ذلك في المطالبة الثانية، وبنحو عام، عليك طرح العديد من الأسئلة التي تشعر أنها ضرورية للحصول على جميع المعلومات التي تبحث عنها.

3- لا تطلب عدة مهام مرة واحدة من روبوت الذكاء الاصطناعي:

يمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي الإجابة بنحو جيد عن استفسار واحد فقط في كل مرة، وإذا حاولت أن تسأل الكثير من الأسئلة دفعة واحدة، فلن تحصل على النتائج التي تريدها. وبمجرد أن تحصل على إجابة لمطالبة واحدة، يمكنك الانتقال إلى التالية حتى تحصل على جميع المعلومات التي تريدها.

قد يبدو أن اتباع هذه الطريقة سيأخذ الكثير من الوقت، لكنها ستضمن الحصول على إجابات دقيقة.

4- أخبر روبوت الذكاء الاصطناعي بما لا تريد تضمينه في الإجابة:

يجب عليك إخبار روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه بما لا تريد تضمينه في الإجابة، على سبيل المثال: إذا كنت تخطط لرحلة، فعليك الإشارة إلى أنك لا تريد زيارة أي متحف وتفضل تجنب الأماكن الشعبية. وفي هذه الحال، ستمنحك أداة الذكاء الاصطناعي إجابات دقيقة ومناسبة.

5- تحميل الصور أو الملفات:

غالبا ما يجعل تحميل الصور أو الملفات إجابات روبوتات الذكاء الاصطناعي أكثر دقة. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في إنشاء سيرة ذاتية باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي، فيمكنك تحميل ملف PDF يتضمن سيرة ذاتية مكتوبة بطريقة جيدة، ثم اطلب من الروبوت كتابة سيرة ذاتية بالطريقة نفسها مع إضافة بياناتك الخاصة.

وإذا كنت تستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور، فيمكنك تحميل الصورة التي يمكن لروبوت استخدامها كمثال على الصورة التي تريدها.