مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يدعو المدارس والجامعات للحضور مجانًا

يقدم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 للطلاب من جميع الأعمار فرصة الدخول إلى عالم الألعاب والتكنولوجيا ومعرفة المزيد عن المهارات المطلوبة لتطوير الألعاب والرياضات الرقمية مجانًا، إذ يمكن لطلاب المدارس والجامعات الذين قاموا بالتسجيل سابقًا حضور مجموعة من الفعاليات التعليمية، التي تُقام في قاعتي زعبيل 5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي يومي 1 و2 من مايو المقبل.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الطلاب ليقدم لهم تجربة ألعاب متكاملة مع فرصة تعلم المزيد حول تكنولوجيا الألعاب وحضور الجلسات التعليمية، ولقاء أبطال ونجوم الألعاب والرياضات الرقمية، ومتابعة البطولات التي تُقام على الهواء مباشرةً، والاطلاع على مستقبل الألعاب التي تقدم مسارات تعليمية ومهنية متنوعة للأطفال والشباب.

ويسلط معرض (جيم إكسبو) الضوء أيضًا على مجموعة من التقنيات المستقبلية والمبتكرة والغامرة التي ستساعد الطلاب في تعزيز معرفتهم بعالم الألعاب والرياضات الرقمية.

ويتضمن المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الفريد من نوعه برنامجًا تعليميًا شاملًا يهدف إلى إلهام الجيل القادم من اللاعبين والمواهب على مستوى المنطقة، ويُقدَم مجانًا لجميع المدارس والجامعات المشاركة.

وتعليقًا على ذلك؛ قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “نحن ملتزمون بمساعدة الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في معرفة فوائد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تسليط الضوء على الفرص العديدة المتاحة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية. وتدعم مبادراتنا المبتكرة التي تأتي في إطار الدورة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، النمو الاقتصادي لدبي من خلال تعزيز الفرص التعليمية لأصحاب الطموح من المهتمين بمجال الألعاب والرياضات الرقمية. وتُعدّ الكثير من المهارات المطلوبة لتطوير الألعاب مثل وضع الإستراتيجيات وأساليب حل المشكلات والإبداع والعمل الجماعي، بمنزلة أدواتٍ مهمة وأساسية للتعليم، ويسعدنا أن نكون في طليعة هذه الجهود على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

تحفيز الجيل القادم من قادة صناعة الألعاب:

يشمل البرنامج التعليمي مجموعة من النقاشات المهنية في المدارس والجامعات التي سجلت سابقًا، حيث يسلط خبراء الصناعة الضوء على مستقبل الألعاب ويقدمون أفكارًا وتصورات حول منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية بهدف تحفيز الجيل القادم من قادة صناعة الألعاب.

وقد صُممت سلسلة من الجلسات التفاعلية والنقاشات المهنية وورش العمل خصوصًا لتشجيع الشباب على استكشاف البرمجة وتصميم الألعاب بأسلوب ممتع وغني بالمعلومات، مع تثقيفهم بالعادات الصحية التي ينبغي اتباعها أثناء ممارسة الألعاب والحفاظ على الأمان عبر شبكة الإنترنت ووسائل الراحة في مجال الألعاب.

وسيحظى الطلاب بفرصة التحدث إلى مصممي الألعاب، ولاعبي الرياضات الرقمية المحترفين، ومسؤولي التسويق وخبراء الألعاب ومديري المشاريع وآخرين.

الاحتفال بيوم اللاعبين:

يدعو مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية طلاب المرحلة الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عامًا والمعلمين ومجتمع التعليم بشكل عام إلى الاحتفال بـ “يوم اللاعبين” ضمن فعاليات المهرجان في يوم 26 من أبريل من خلال ارتداء ملابس شخصيات الألعاب المفضلة لديهم داخل المدرسة.

وستُمنح جوائز أكثر الأزياء إبداعًا للمدارس التي تنشر فعاليات هذا اليوم المميز عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها مع الإشارة إلى صفحة مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية (@dxbesportsfest) في موعد أقصاه الساعة 2 ظهرًا يوم 28 من أبريل.

تحدي (ماينكرافت) التعليمي:

يقدم تحدي (ماينكرافت) Minecraft التعليمي للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و13 سنة فرصة تعزيز مهاراتهم الرقمية في عالم افتراضي مستوحى من مدينة دبي والوصول إلى الجولة النهائية للتحدي التي تُقام يوم 1 من مايو.

مسابقة مايكروسوفت ميك كود:

وتدعو مسابقة (مايكروسوفت ميك كود) Microsoft MakeCode طلاب المرحلة الثانوية الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا فما فوق لتعلم البرمجة وابتكار لعبة فيديو خاصة بهم باستخدام نظام البرمجة (ميك كود آركيد) MakeCode Arcade في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع.

ويمكن لأبطال الألعاب الصاعدين أيضًا المشاركة في بطولات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية للجامعات التي تضم مجموعة من الألعاب الشهيرة، مثل: (روكيت ليغ) Rocket League، و(فورتنايت) Fortnite، والتنافس للوصول إلى الجولة النهائية التي تُقام على الهواء مباشرةً.

ويمكن إتمام التسجيل لحضور النقاشات المهنية ويوم اللاعبين في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وللزيارات المجانية لمعرض جيم إكسبو من خلال صفحة جيم سنتريك GameCentric.

الألعاب في متناول الجميع:

يلتزم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية أيضًا بجعل الألعاب في متناول الجميع. ويمكن للطلاب من أصحاب الهمم حضور فعالية (أكسيسيبيلتي أركيد) Accessibility Arcade التي تقام يوم 3 من مايو في معرض جيم إكسبو، حيث يمكنهم تجربة كل ما هو معروض بكل سهولة.

وتشمل الفعالية مجموعة من الأنشطة ومنها: (جست دانس) Just Dance، و(ريسنج سيمز) Racing Sims، و(تيبل توب جيمز) Table Top Games، و(ماجيك بلانيت) Magic Planet، ومنطقة ألعاب الريترو Retro Games Zone، بالإضافة إلى عرض أحدث إصدارات الألعاب التي يقدمها موظفون متخصصون في الموقع. وستُجهز أدوات ووحدات تحكم مصممة خصوصًا لأصحاب الهمم من إكس بوكس، وجوجل، وبلاي ستيشن، مع منحهم فرصة الفوز بجوائز رائعة.

ويُقام معرض جيم إكسبو بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل، ودبي نكست، وشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني وريد بُل وروڤ وطلبات وڤوكس سينما، بالإضافة إلى ڤيرجن راديو وتيك توك.

ويمكنك حجز تذاكر دخول معرض جيم إكسبو من خلال هذا الرابط.