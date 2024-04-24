مرسيدس تكشف عن سيارة كهربائية فاخرة للطرق الوعرة

كشفت مرسيدس عن سيارتها الكهربائية للطرق الوعرة من الفئة G المسماة G580 مع تقنية EQ.

وتشتهر سيارة الشركة من الفئة G، المعروفة باسم G-Wagen، بالفخامة وبقدرتها على القيادة عبر الطرق الوعرة.

وتعمل مرسيدس الآن على تغيير أسطورة السيارات هذه من خلال السيارة الكهربائية G580 المزودة بتقنية EQ.

وزودت الشركة السيارة بأربع محركات كهربائية، أي محرك لكل عجلة، وتعمل هذه المحركات معًا لإنتاج قوة قدرها 580 حصانًا، أو ما يعادل نحو 432 كيلوواط، وعزم دوران أقصى قدره 1164 نيوتن متر.

ويتمتع كل محرك بناقل حركة ذي سرعتين، وتعني المحركات الأربعة المستقلة أن السيارة يمكنها توجيه عزم الدوران إلى أي عجلة تحتاج إليها حتى أفضل من القفل التفاضلي.

وتتفوق هذه الأرقام على أرقام سيارة AMG G 63 القوية العاملة بالوقود، مما يجعل G580 المزودة بتقنية EQ أقوى سيارة ضمن فئة G حتى الآن.

وتتسارع السيارة من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 4.7 ثوان. وتحدد سرعتها القصوى إلكترونيًا عند 180 كم في الساعة.

وبفضل نظام الدفع الكهربائي المتقدم، فإن سيارة مرسيدس تتمتع بقدرات كبيرة، وتتضمن نظام تعليق أمامي مستقل مع محور خلفي صلب مطور حديثًا لتوفير مركز ثقل قليل.

ولمساعدتك في معرفة وجهتك، تحتوي السيارة على ميزة غطاء المحرك الشفاف، وهي ميزة تستخدم كاميرا لإظهار ما يوجد أمام السيارة وتحتها عبر الشاشة الداخلية.

وتَعد هذه السيارة بالتغلب على أصعب المسارات بفضل وضع الزحف المخصص.

وتحول المزايا الذكية السيارة الكهربائية G580 مع تقنية EQ إلى سيارة مخصصة للطرق الوعرة، وتشمل المزايا G-Turn و G-Steering.

وزودت مرسيدس السيارة الكهربائية ببطارية بقوة قدرها 116 كيلوواط، مما يوفر مدى قدره 473 كم.

وتوجد لوحة انزلاقية معززة بالكربون في الجهة السفلية من الهيكل مصممة لتحمل قسوة إساءة الاستخدام عبر الطرق الوعرة.

ويوفر الكربون حماية طويلة الأمد من التآكل للّوحة الانزلاقية ويوفر الوزن. ويبلغ سمك اللوحة 26 ملم، وتزن 57.6 كغ.

وإلى جانب الخلوص الأرضي، فإن هذه اللوحة تتيح للسيارة السير في مياه يصل عمقها إلى 850 ملم، أو 33.5 بوصة.

وعلى عكس فئات تشكيلة مرسيدس EQ الأخرى، تحتفظ سيارة G-Wagen الكهربائية بتصميمها التقليدي الذي يمكن تعرّفه فورًا.

وتساعد التعديلات الدقيقة، مثل الشبكة المنقحة والتحسينات الديناميكية الهوائية، في تحقيق معامل سحب قدره 0.44.

كما أن المقصورة الداخلية تعد مألوفة لعشاق فئة G، مع القليل من اللمسات التقنية التي تميز النسخة الكهربائية.

ويبدو الصندوق المثبت في الجهة الخلفية من السيارة مثاليًا للإطار الاحتياطي، مع أنه يتضمن كابلات الشحن وغيرها من الأشياء الاختيارية، مثل سلاسل الثلج.

وتشغل الشاشة الرقمية بقياس قدره 12.3 بوصة نظام المعلومات والترفيه MBUX، كما أنها تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

ويمكن لركاب المقعد الخلفي الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوسائط عبر شاشات اللمس بقياس قدره 11.6 بوصة المثبتة في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية.

كما يمكن نقل المحتوى من الشاشة الخلفية إلى الشاشة الأمامية، مع أن مشاهدة الفيديو وتصفح الإنترنت مخصصان لوضع التوقف فقط.

ويبدأ سعر السيارة الجديدة في أوروبا من 152500 دولار، في حين يبدأ سعر إصدار Edition One من 205000 دولار.