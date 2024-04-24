متحف المستقبل يستضيف الدورة الأولى من مؤتمر “جيمنج ماترز دبي” يوم 29 أبريل 

تنطلق الدورة الأولى من مؤتمر (جيمنج ماترز دبي) Gaming Matters Dubai، الذي يتيح للشركات استكشاف مدى قوة وتأثير صناعة الألعاب والرياضات الرقمية، في متحف المستقبل يومي 29 و30 من أبريل الجاري.

ويُقام الحدث الذي تستضيفه (Branded)، الشركة الحائزة على عدة جوائز في مجال إنتاج محتوى الفعاليات والوسائط المتعددة، بالتزامن مع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومتحف دبي للمستقبل، ويستمر حتى 5 مايو المقبل.

ويقدم مؤتمر (جيمنج ماترز دبي) الخاص بالشركات للقادة فرصة الانضمام إلى جلسات ديناميكية تناقش التوجهات والابتكارات التقنية التي تشكل صناعة الألعاب، بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها هذه الصناعة للعديد من القطاعات.

ويشمل المؤتمر عددًا من الموضوعات الحيوية في صناعة الألعاب، ويُقدم جدولًا مليئًا بالجلسات الديناميكية، والنقاشات المثيرة، وورش العمل التفاعلية، التي تشمل: الأنشطة التجارية الخاصة بالألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق التقارب بين الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة التقليدية.

كما يناقش أحدث التوجهات والابتكارات التقنية في مجال الألعاب، وتسويق الألعاب، وآليات جذب الرعاة وتحقيق الدخل من فعاليات ومحتوى الألعاب، إضافة إلى الاحتفال بالمستقبل، واستكشاف التقنيات الناشئة والأساليب الجديدة وتأثيراتها المجتمعية المحلية.

ويستضيف مؤتمر (جيمنج ماترز دبي) خلال فعالياته منتدى (جيمنج ماترز أكاديمي) Gaming Matters Academy، وهو منتدى عام ومجاني يُقام يوم 29 من أبريل، ويتيح هذا المنتدى للاعبين وقادة الصناعة المستقبليين فرصة المشاركة في جلسات تعليمية مصممة خصوصًا لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم، من خلال الإرشاد والتدريب وتبادل المعرفة مع قادة صناعة الألعاب العالميين.

وتتاح الجلسات للجمهور ولكن عدد المقاعد محدود، لذلك يتطلب الحضور التسجيل السابق من خلال هذا الرابط.

وتعد هذه الفعالية هي أحدث فعالية بعد إعلان مؤسسة دبي للمستقبل عن برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، الذي يهدف إلى جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية وتوفير 30 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.

وسيشارك في المؤتمر متحدثون من شركات رائدة، مثل: ديزني، وتنسنت جيمز جلوبال، وإلكترونيك آرتس، وإيبيك جيمز، وماستركارد، وكرافتون، ونودوين جيمنج، وومين إن جيمز، ولوميكاي فند، وإنجن ستارتر، وجيم لوفت، وسوبر جيمنج، وكو كابيتال، وأمبفيرس، وغيرهم الكثير.

وسيناقش الخبراء الأفكار والابتكارات التقنية الرائدة، وسيسلطون الضوء على إمكانيات الألعاب كمنصة للتسويق خلال الجلسات الديناميكية المقررة في جدول أعمال المؤتمر، التي ستغطي مشهد الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودبي، مما يوفر للحضور فرصًا لا مثيل لها للتعلم والتواصل.

ويجمع مؤتمر (جيمنج ماترز دبي) بين الإلهام والأفكار وفرص التواصل، مما يجعله حدثًا مهمًا للقادة الذين يسهمون في تشكيل صناعة الألعاب العالمية. ويقدم المؤتمر تجربة لا مثيل لها على مستوى صناعة الألعاب، مما يجعله فرصة فريدة من نوعها لخبراء الصناعة وعشاق الألعاب والقادة الطموحين على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر (جيمنج ماترز دبي) يُقام بدعم من مجموعة من الرعاة والشركاء، بما يشمل: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومتحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، وغيرهم من الرعاة والشركاء الذين سيُعلن عنهم خلال الحدث.