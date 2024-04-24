ما الأجهزة التي ستُعلنها آبل في حدثها الجديد في مايو المقبل؟

لن يكون WWDC 2024 الحدث الوحيد الذي ستعقده شركة آبل هذا الربيع، فقد أعلنت الشركة عزمها إقامة حدث جديد يُطلق عليه اسم (Let Loose) في السابع من مايو المقبل، ومع أنها لم توضح بالضبط ما الذي ستعلنه في حدثها الجديد، فمن المُتوقع أن تُعلن الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية آيباد.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذا الحدث الجديد وأبرز الأجهزة التي من المتوقع أن تكشف عنها الشركة خلاله:

أولًا: متى سيُعقد حدث Let Loose؟

سيُعقد حدث آبل الجديد الذي يُطلق عليه اسم “Let Loose” يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من مايو، في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وهذا التوقيت يُعد مختلفًا عن الأوقات التي تختارها آبل عادةً لأحداثها، فعادةً تُعقد أحداث آبل في الساعة العاشرة صباحًا أو الساعة الواحدة مساءً.

ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها الشركة الأوقات المعتادة لأحداثها، فقد عقدت حدث “Scary Fast” في شهر أكتوبر 2023 الذي أعلنت خلاله معالجات M3، في الساعة الخامسة مساءً، وكان الحدث مُسجلًا سابقًا.

ومثل “Scary Fast”، ستُسجّل آبل حدث “Let Loose” سابقًا، وستعرضه على موقعها الرسمي apple.com، وفي قناتها الخاصة في يوتيوب.

ثانيًا: ما الأجهزة التي ستعلنها آبل خلال حدث Let Loose؟

لم توضح آبل أي تفاصيل حول الحدث الجديد القادم في مايو وما الأجهزة التي ستعلنها، ولكن من المرجح أن يكون مخصصًا لإعلان أجهزة آيباد الجديدة. ويظهر ذلك من شكل شعار الحدث الذي يتضمن يد شخص تحمل قلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil).

من ناحية أخرى، هناك الكثير من الشائعات والتسريبات المتداولة حول إصدارات آيباد الجديدة والتغييرات التي ستحصل عليها، لذا من المُتوقع أن تعلن آبل في مايو الأجهزة التالية:

1- جهاز iPad Pro يعمل بمعالج M3:

وفقًا لتقرير نشره مارك جورمان في بلومبرغ ستضيف آبل معالج M3 إلى جهاز iPad Pro، وهو أحدث معالج أطلقته آبل حتى الآن، كما سيحصل هذا الجهاز على شاشة كبيرة من نوع OLED.

2- الجيل السادس من جهاز iPad Air:

يقول جورمان إن آبل ستحدّث سلسلة Air، وستضيف معالج M2 إلى الإصدار الجديد، وستطرحه بحجمين مختلفين، هما: 10.9 بوصات وهو الحجم المعتاد لأجهزة iPad Air، و 12.9 بوصة، وهو الحجم المعتاد لجهاز iPad Pro.

من غير المرجح أن تضيف آبل شاشة OLED إلى iPad Air، فمن المُتوقع أن تكون شاشة OLED مزية حصرية لطراز Pro، ولكن بعض الشائعات تقول إن الشركة تجهز سلسلة Air بشاشات mini-LED.

3- لوحة مفاتيح جديدة:

يُشاع أن آبل تخطط لإطلاق لوحة مفاتيح جديدة (Magic Keyboard) بتصميم جديد أكثر ملاءمة لاستخدام جهاز iPad Pro كحاسوب محمول وستأتي مع لوحة تتبع كبيرة، ولن تعمل أجهزة آيباد آير الجديدة مع لوحة المفاتيح الجديدة، فقد أشار مارك جورمان من بلومبرغ إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة من آبل حصرية لتشكيلة iPad Pro.

4- الجيل الثالث من قلم Apple Pencil:

يحتوي شعار الحدث على قلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil)؛ مما يؤكد الشائعات حول إطلاق الجيل الثالث من Apple Pencil في مايو، كما يُشاع أن سعر Apple Pencil 3 يبلغ 130 دولارًا، ويدعم خدمة Find My من آبل، ويتميز بأطراف مغناطيسية قابلة للتبديل.