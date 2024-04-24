مايكروسوفت توقع اتفاقًا مع كوكاكولا بقيمة قدرها 1.1 مليار دولار

عقدت مايكروسوفت شراكة مع شركة المشروبات الغازية العالمية كوكاكولا بقيمة قدرها 1.1 مليار دولار ولمدة تصل إلى خمس سنوات.

وبموجب ذلك الاتفاق، سيكون بإمكان شركة كوكاكولا الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية التي تقدمها شركة مايكروسوفت.

ووفقًا للبيان الصحفي الذي نشرته مايكروسوفت، فإن شركة المشروبات الغازية قد نقلت بالفعل تطبيقاتها إلى منصة الحوسبة السحابية Azure التابعة لشركة مايكروسوفت، وهي تستخدم حاليًا خدمة Azure OpenAI للمساعدة في التسويق وإدارة سلاسل التوريد الخاصة بها وغير ذلك.

وتُعد Azure OpenAI خدمة تقدمها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة OpenAI بهدف جلب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى المطورين والشركات عبر منصة Azure، وهي تسمح بالوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI وتخصيصها وفقًا لاحتياجات العملاء.

وبحسب البيان الصحفي، فإن كوكاكولا تستكشف حاليًا استخدام المساعدين الرقميين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي في خدمة Azure OpenAI لمساعدة الموظفين في “تحسين تجارب العملاء وتبسيط العمليات وتعزيز الابتكار واكتساب ميزة تنافسية وتعزيز الكفاءة واكتشاف فرص نمو جديدة”.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط مايكروسوفت وكوكاكولا لإجراء تجربة مشتركة مع خدمات جديدة مثل Copilot في تطبيقات Microsoft 365، لمعرفة إذا كان من الممكن استخدامها للمساعدة في رفع إنتاجية الموظفين.

وكانت شركة كوكاكولا قد وقعت سابقًا اتفاقًا لمدة قدرها 5 سنوات مع مايكروسوفت عام 2020 في أثناء جائحة كورونا من أجل استخدام خدمات Microsoft 365 و Dynamics 365 و Azure وخدمة الاجتماعات والمكالمات Teams، وقد بلغت قيمة تلك الصفقة آنذاك 250 مليون دولار.