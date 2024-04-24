مايكروسوفت تطرح إعلانات قائمة ابدأ لمستخدمي ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت بتمكين الإعلانات داخل قائمة ابدأ عبر نظام التشغيل ويندوز 11 لجميع المستخدمين.

وبعد اختبارها لمدة وجيزة مع مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت عملاقة البرمجيات بتوزيع التحديث KB5036980 على مستخدمي ويندوز 11 هذا الأسبوع.

ويضيف هذا التحديث توصيات للتطبيقات من متجر مايكروسوفت في قائمة ابدأ.

وتقول مايكروسوفت في ملاحظات تحديث الإصدار العام الحديث لنظام التشغيل ويندوز 11: “يعرض قسم التوصيات في قائمة ابدأ بعض تطبيقات متجر مايكروسوفت، وتأتي هذه التطبيقات من مجموعة صغيرة من المطورين”.

وصممت الإعلانات لمساعدة مستخدمي ويندوز 11 في اكتشاف تطبيقات إضافية، مع أنها قد تفيد إلى حد كبير المطورين الذين تحاول مايكروسوفت إغراءهم ببناء تطبيقات إضافية لنظام ويندوز.

وبدأت مايكروسوفت باختبار هذه الإعلانات منذ أسبوعين فقط، لذلك من المفاجئ رؤية هذه الميزة تصل من القناة التجريبية إلى الإصدار الرسمي في مثل هذه المدة القصيرة من الزمن.

ويمكنك تعطيل هذه الإعلانات، أو التوصيات كما تسميها مايكروسوفت. وفي حال تثبيت تحديث KB5036980، فإن بإمكانك تعطيل الإعلانات من خلال إيقاف خيار “عرض توصيات بخصوص النصائح والعروض الترويجية للتطبيقات”.

وترتبط توصيات التطبيقات بمحتوى آخر في هذا القسم، لذا قد تفقد بعض المزايا عن طريق إيقاف تشغيلها.

ويعد تحديث KB5036980 اختياريًا في الوقت الحالي، مع أن الشركة تعتزم نشره عبر جميع أجهزة ويندوز 11 في الأسابيع المقبلة.

ويأتي تحرك مايكروسوفت لتمكين الإعلانات في قائمة ابدأ ضمن ويندوز 11 بعد طرح إعلانات ترويجية مماثلة في شاشة قفل ويندوز 10 وقائمة ابدأ.

وبدأت مايكروسوفت أيضًا باختبار الإعلانات داخل مستكشف الملفات File Explorer لنظام التشغيل ويندوز 11 في العام الماضي قبل تعطيل التجربة وتقول إن الاختبار ليس المقصود نشره خارجيًا.

ولا تعد التطبيقات الموصى بها بمنزلة التغيير الوحيد الذي يأتي إلى قسم التوصيات ضمن قائمة ابدأ، إذ يتيح لك هذا التحديث أيضًا رؤية تطبيقاتك المستخدمة بكثرة وغير المثبتة في قائمة ابدأ، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى التطبيقات المهمة بسرعة.

وفي الوقت نفسه، يوفر التحديث أيضًا تحسينات للأدوات المصغرة، سواء عبر سطح المكتب أو عبر شاشة القفل.