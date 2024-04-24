فيفو تعلن هاتفها الذكي الجديد iQOO Z9 Turbo

أطلقت فيفو جهاز Z9 Turbo بصفته هاتفًا رائدًا بأسعار معقولة ضمن تشكيلة iQOO Z9، وهو ينافس هاتف Redmi Turbo 3.

وكان هاتف Redmi Turbo 3 من بين الهواتف الأولى التي تتميز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وينافسه الآن هاتف Z9 Turbo.

ويتميز iQOO Z9 Turbo بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2800×1200 بكسل وبذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا.

ووضعت فيفو الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة. وحصل الجهاز على معيار IP64 لمقاومة للغبار والماء، مما يجعله قابلًا للاستخدام في الظروف الرطبة.

ويحتوي iQOO Z9 Turbo كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وزودت فيفو الجهاز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 مع شريحة الرسومات المستقلة Turbo. وتقول فيفو إن إقران المعالج بشريحة الرسومات المستقلة يوفر طريقة سلسلة للعب بالألعاب تتجاوز معدل الإطارات الأصلي. كما جهزت الشركة Z9 Turbo بغرفة بخار كبيرة للتبريد تهدف إلى توفير أداء مستقر.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة قدرها 16 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واطًا، إلى جانب دعم الشحن العكسي بقوة قدرها 7.5 واط لتبادل الطاقة مع الأجهزة المتوافقة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وتشمل المزايا الأخرى WiFi-6، و Bluetooth 5.4، ومنفذ USB-C، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ومحركًا خطيًا، ودعمًا لتقنية NFC، وجهاز تحكم مِن بعد بالأشعة تحت الحمراء.

ويأتي iQOO Z9 Turbo بسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 320 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 330 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 360 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.