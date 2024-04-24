فيفو تطلق هاتفي iQOO Z9 و iQOO Z9x

أطلقت فيفو سلسلة هواتف ذكية جديدة، وتتضمن المجموعة iQOO Z9 و iQOO Z9x، ويستهدف الجهازان المستخدمين المهتمين بالسعر الذين يعطون الأولوية للأداء. ويصل الهاتفان بصفتهما خلفًا لهاتفي سلسلة iQOO Z8 الصادرة في العام الماضي.

ويحتل هاتف iQOO Z9 الصدارة بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1200 بكسل وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وبذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، وهي مثالية للاستخدام في الهواء الطلق.

ويشتمل هاتف iQOO Z9 مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة.

في حين زودت فيفو هاتف iQOO Z9x بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

ويشتمل هاتف iQOO Z9x مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب والمدمج في زر الطاقة لراحة المستخدم.

ويشترك كل من iQOO Z9 و iQOO Z9x في جمالية التصميم المتشابهة. وتوفر الإطارات المسطحة قبضة مريحة، في حين أن وحدة الكاميرا الخلفية المربعة مستوحاة من هاتف iQOO 12، مما يضفي لمسة عصرية.

وصممت فيفو كلا الهاتفين لمقاومة الغبار والماء من خلال معيار IP64.

ويوفر كل من iQOO Z9 و iQOO Z9x كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل للمساعدة في التقاط لقطات وضع Portrait مع تأثير الخلفية الضبابية.

ويحتل هاتف iQOO Z9 الصدارة مرة أخرى في قسم الصور الشخصية بكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، في حين يمتلك iQOO Z9x كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف iQOO Z9 معالج Snapdragon 7 Gen 3، مما يوفر أداءً قويًا للمهام اليومية والألعاب الخفيفة والمهام المتعددة.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة تصل إلى 12 جيجابايت للتبديل السلس بين التطبيقات والعمليات الخلفية، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات.

ويستخدم هاتف iQOO Z9x معالج Snapdragon 6 Gen 1 للتعامل مع المهام اليومية بكفاءة، كما أنه يوفر ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

وزودت فيفو كلا الهاتفين ببطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير، مما يعد بتحمل طويل الأمد بشحنة واحدة.

ويدعم هاتف iQOO Z9 تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، مما يسمح للمستخدمين بشحن بطاريتهم بسرعة عند الحاجة.

في حين يدعم iQOO Z9x تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا، مما يضمن عدم ربطك بمنفذ كهربائي لمدة طويلة.

ويعمل هاتفا فيفو iQOO Z9 و iQOO Z9x بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويأتي هاتف iQOO Z9x بسعر قدره 160 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 175 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 200 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

في حين يأتي هاتف iQOO Z9 بسعر قدره 210 دولارات لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 220 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 250 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.